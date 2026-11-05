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Thế giới

WHO bắt đầu thử nghiệm 2 vaccine Ebola mới tại Congo

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng 2 loại vaccine mới nhằm ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đã ghi nhận hơn 10.500 ca nhiễm.

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Ảnh: NHK

Ngày 4-11, WHO công bố kế hoạch thử nghiệm 2 vaccine tiềm năng, được phát triển để chống lại virus Bundibugyo, một chủng Ebola gây ra đợt bùng phát hiện nay. Hiện chưa có vaccine nào được phê duyệt đối với chủng virus này.

WHO cho biết thử nghiệm sẽ được tiến hành với sự chấp thuận của Chính phủ CHDC Congo và dự kiến có kết quả vào đầu năm 2027.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Chỉ riêng vaccine sẽ không thể chấm dứt đợt bùng phát này, nhưng vaccine có thể là công cụ mới mạnh mẽ, giúp kiểm soát dịch bệnh”.

Dịch Ebola đã lây lan nhanh tại quốc gia Trung Phi này kể từ tháng 5. WHO cho biết tính đến hôm 1-11, hơn 5.100 người đã thiệt mạng.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Tổ chức Y tế Thế giới #WHO #dịch Ebola #Congo

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