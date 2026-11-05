Đức: Phó Thủ hiến bang Bavaria tử vong trong khách sạn ở Berlin

ANTD.VN - Truyền thông Đức dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Kinh tế bang Bavaria, ông Hubert Aiwanger, 55 tuổi, đã được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở Berlin.

Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Kinh tế bang Bavaria, ông Hubert Aiwanger. Ảnh: DPA/Getty Images

Theo tờ Bild, chính trị gia theo đường lối bảo thủ này - người đồng thời là Chủ tịch đảng Cử tri Tự do (Free Voters) - được tìm thấy tử vong tại phòng khách sạn Neuer Fritz ở trung tâm Berlin hôm 4-11. Thông tin về cái chết của ông sau đó được hãng thông tấn Đức DPA cùng một số cơ quan truyền thông khác xác nhận.

Trước đó cùng ngày, ông Aiwanger dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu tại lễ khai trương văn phòng mới của đảng Cử tri Tự do ở Berlin, nhưng được cho là đã hủy bỏ sự kiện này do cảm thấy không khỏe. Ông ở lại khách sạn và sau đó được phát hiện đã tử vong. Hiện nguyên nhân cái chết của ông đang được điều tra, làm rõ.

Ông Aiwanger giữ chức Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Kinh tế bang Bavaria từ năm 2018, khi đảng Cử tri Tự do của ông tham gia liên minh cầm quyền cùng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) dưới sự lãnh đạo của ông Markus Söder. Được biết, ông Aiwanger có vợ là chính trị gia Tanja Schweiger và 2 con trai.