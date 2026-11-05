Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: 'Chúng ta thua là do cuộc chiến Iran'

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã công khai thừa nhận cuộc chiến với Iran là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Phát ngôn của Phó Tổng thống Vance được đánh giá là vết rạn nứt hiếm hoi giữa ông và Tổng thống Donald Trump



“Lý do chúng ta thua là vì cuộc chiến. Chính Tổng thống đã nói như vậy vào đêm qua” - ông Vance viết trên mạng xã hội X vào sáng 4-11 (giờ địa phương), chỉ vài giờ sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội.

Trước đó, khi trả lời tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Trump nói: “Iran là một phần nguyên nhân”, nhưng khẳng định ông không hối hận khi phát động cuộc chiến hồi đầu năm nay.

Trả lời New York Times, ông Trump gọi đó là một quyết định “rất khôn ngoan” và nói giá xăng dầu tăng mới là trách nhiệm chính trị lớn nhất.

Theo Phó Tổng thống Vance, vấn đề không phải là cử tri Cộng hòa không đi bầu, mà là họ đã đi bầu cho đảng Dân chủ.

Ông Vance dẫn lại cảnh báo từ một chuyên gia phân tích dữ liệu của đảng: “Dữ liệu cho thấy rất nhiều cử tri Trump/Vance năm 2024 đang tức giận và dự định bỏ phiếu cho phe bên kia. Cử tri của chúng ta vẫn đi bầu, nhưng họ không bỏ phiếu cho chúng ta”.

Khi được hỏi điều gì có thể khiến họ quay lại với đảng Cộng hòa, 4 câu trả lời chiếm gần như toàn bộ là chấm dứt chiến tranh, tập trung vào chi phí sinh hoạt và lạm phát, đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu và thay đổi mối quan hệ của Washington với Israel.

Ông Vance nhấn mạnh: “Mọi người đều biết tại sao chúng ta thua. Và bất kỳ cuộc thảo luận trung thực nào về hướng đi tiếp theo cũng phải bắt đầu từ đó”.

Cuộc chiến Mỹ - Iran được phát động ngày 28-2-2026, Lầu Năm Góc đã chi hơn 47 tỷ USD cho cuộc chiến, làm cạn kiệt tới 2/3 kho tên lửa đánh chặn. Hơn 860 lính Mỹ bị thương và ít nhất 23 người thiệt mạng.

Theo một kết quả thăm dò với hơn 100.000 cử tri ngày 4-11, khoảng 60% cho rằng Mỹ đã đưa ra “quyết định sai lầm” khi hành động quân sự với Iran. 65% cử tri không tán thành cách ông Trump xử lý cuộc xung đột. Chi phí sinh hoạt tăng vọt do giá dầu tăng sau chiến tranh được cho là đã càng làm gia tăng sự bất mãn.

Kết quả kiểm phiếu đến sáng 5-11 (giờ Việt Nam) cho thấy đảng Dân chủ đã tạo ra "làn sóng xanh". Theo AP và Decision Desk HQ, đảng Dân chủ dự kiến giành ít nhất 54 ghế Thượng viện, tăng 7 ghế và ít nhất 232 ghế Hạ viện, đủ để giành quyền kiểm soát cả hai viện.

Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng ở cả các thành trì vốn là của Cộng hòa như Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine và Nam Carolina.

Trong 2 năm tới, với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát, chính quyền của ông Trump sẽ đối mặt với chính phủ chia rẽ. Lãnh đạo Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố cuộc chiến Iran "phải kết thúc" và sẽ dùng quyền kiểm soát ngân sách để gây sức ép.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Adam Smith cũng cam kết điều tra Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và cuộc chiến Iran.