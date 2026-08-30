Dịch Ebola tại Congo lan sang hai khu vực y tế mới, nguy cơ mất kiểm soát

ANTD.VN - Đợt bùng phát Ebola tại Congo, được giới chức y tế đánh giá là diễn biến nhanh nhất trong lịch sử căn bệnh này, đã tiếp tục lan sang hai khu vực y tế mới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia Trung Phi.

Congo bắt đầu tiêm vaccine Ervebo cho nhân viên y tế và các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế CHDC Congo công bố ngày 29-8, dịch Ebola hiện đã ảnh hưởng tới 60 khu vực y tế, sau khi ghi nhận thêm các ca bệnh tại Biena và Manguredjipa thuộc tỉnh Bắc Kivu.

Đây là những địa bàn có tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể so với mức trung bình của toàn đợt dịch, một phần do công tác ứng phó và phát hiện ca bệnh bị chậm trễ.

Giới chức y tế Congo cho biết đã ghi nhận 5.794 ca nhiễm được xác nhận, trong đó có 2.786 trường hợp tử vong.

Với tỷ lệ tử vong chung khoảng 48%, Ebola tiếp tục là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất thế giới.

Các chuyên gia nhận định tốc độ lây lan hiện nay đang vượt quá khả năng truy vết và ngăn chặn của lực lượng y tế địa phương.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhiều lần cảnh báo đợt bùng phát hiện nay vẫn chưa được kiểm soát và có thể vượt quy mô của đại dịch Ebola Tây Phi giai đoạn 2014-2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng tại Guinea, Liberia và Sierra Leone, trở thành đợt bùng phát Ebola gây chết người nhiều nhất từng được ghi nhận.

Nỗ lực khống chế dịch đang gặp nhiều trở ngại do tình trạng mất an ninh kéo dài ở miền Đông Congo, làn sóng di cư và dịch chuyển dân cư quy mô lớn, cùng cuộc đình công của một bộ phận nhân viên y tế.

Những yếu tố này khiến việc phát hiện ca bệnh, truy vết người tiếp xúc và triển khai các biện pháp cách ly gặp nhiều khó khăn.

Ngày 27-8, Congo đã bắt đầu tiêm vaccine Ervebo cho nhân viên y tế và các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Loại vaccine này từng chứng minh hiệu quả trong các đợt bùng phát Ebola trước đây do chủng virus phổ biến hơn gây ra. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm lâm sàng vẫn đang được tiến hành nhằm tìm kiếm vaccine được cấp phép riêng cho chủng virus gây ra đợt dịch hiện nay.

Các chuyên gia cảnh báo nếu không nhanh chóng cải thiện năng lực giám sát dịch tễ, tăng cường nguồn lực y tế và bảo đảm an ninh cho các đội ứng phó, dịch Ebola tại Congo có thể tiếp tục lan rộng trong thời gian tới, đe dọa hàng triệu người dân tại khu vực.