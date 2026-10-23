Africa CDC cảnh báo không quốc gia nào ở châu Phi an toàn trước dịch Ebola

ANTD.VN - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) Jean Kaseya cảnh báo, không quốc gia nào trên lục địa này có thể coi là an toàn trước dịch Ebola, sau khi Nigeria xác nhận ca mắc đầu tiên trong đợt bùng phát đang lan rộng tại nhiều khu vực ở châu Phi.

WHO cảnh báo dịch Ebola hiện đang phức tạp hơn và lan rộng đến nhiều quốc gia châu Phi

Ca bệnh đầu tiên tại Nigeria được phát hiện ở một phụ nữ di chuyển từ Uganda tới thủ đô Abuja.

Nhà chức trách Nigeria hiện đã truy vết hàng chục người tiếp xúc gần nhằm ngăn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo ông Kaseya, đợt bùng phát Ebola chủng Bundibugyo hiện đã trở thành đợt dịch Ebola có phạm vi địa lý rộng nhất từng được ghi nhận, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia thuộc ba khu vực của châu Phi.

Dịch bệnh được phát hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ tháng 5-2026, sau thời gian lây lan âm thầm.

Tính đến nay, hơn 9.000 trường hợp nhiễm đã được ghi nhận và trên 4.300 người tử vong, phần lớn ở Congo, khiến đây trở thành đợt dịch Ebola gây chết chóc nhiều nhất trong lịch sử nước này.

Ngoài Nigeria, Kenya cũng đã ghi nhận 9 ca mắc liên quan đến đợt bùng phát hiện nay.

Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo các quốc gia trong khu vực duy trì mức độ cảnh giác cao và tăng cường năng lực giám sát dịch tễ.

Africa CDC đang kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp hỗ trợ tài chính, vật tư y tế, thiết bị chẩn đoán và nhân lực để ngăn dịch tiếp tục lan rộng.

Ông Kaseya nhấn mạnh rằng bảo vệ an ninh y tế của châu Phi cũng đồng nghĩa với bảo vệ an ninh y tế toàn cầu.

Đợt dịch hiện liên quan đến chủng virus Bundibugyo, chủng Ebola chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt rộng rãi, khiến công tác kiểm soát dịch gặp nhiều thách thức hơn.