Video tòa nhà đổ sụp trong trận động đất 7,8 độ ở Philippines

ANTD.VN - Các đoạn video cho thấy các tòa nhà rung lắc rồi sụp đổ và người dân tháo chạy trong trận động đất 7,8 độ richter tại Philippines.

Tòa nhà bị đổ sụp ở Mindanao

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ngoài khơi phía nam Philippines vào sáng 8-6 làm rung chuyển Mindanao và gây ra cảnh báo sóng thần trên khắp các khu vực châu Á khi người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà và các cộng đồng ven biển được khuyến cáo di chuyển vào sâu trong đất liền.



Trường Tiểu học Mahayahay ở Malita, Davao trong cơn động đất

Theo chính quyền địa phương, ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong trận động đất, trong khi công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang tiếp tục trên khắp miền nam Philippines.

Các video trên mạng xã hội cho thấy các tòa nhà rung lắc, trần nhà và tường nứt nẻ, mảnh vỡ rơi xuống đường phố và người dân hoảng loạn chạy khỏi nhà, cửa hàng và văn phòng.

Các đoạn video khác cho thấy các công trình, bao gồm cả nhà cửa, đã bị sụp đổ trong trận động đất.

Hiện các dịch vụ khẩn cấp được triển khai để kiểm tra đường sá, cầu cống, cảng biển, đường dây điện và các tòa nhà công cộng tại các khu vực bị ảnh hưởng.

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