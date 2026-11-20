ANTD.VN - Chiếc vali đen do một sĩ quan hải quân Nga mang theo đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tổ chức tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa qua.

Ảnh chụp màn hình từ một video cho thấy sĩ quan Nga mang theo chiếc vali hạt nhân tại Hội nghị APEC được tổ chức tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 18-11-2026

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Thâm Quyến để tham dự cuộc gặp ba bên lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC.

Trong đoạn video do Đài Truyền hình Nhà nước Nga phát sóng, phóng viên Yevgeny Popov đã tiến lại gần một sĩ quan mặc quân phục hải quân đi trong đoàn của ông Putin, người đang mang theo một chiếc vali đen.

Phóng viên Popov hỏi: "Đây có phải là vali hạt nhân không? Sĩ quan mỉm cười và trả lời: "Vâng, đúng là nó".

Khi được hỏi lại để xác nhận có phải là chiếc vali "huyền thoại" đó không, sĩ quan tiếp tục khẳng định đúng.

Khoảnh khắc xác nhận hiếm hoi này đã được và các hãng tin quốc tế dẫn lại.

Chiếc vali được nhắc tới có tên là Cheget, được đặt theo tên một ngọn núi ở dãy Caucasus và là một phần trong hệ thống chỉ huy hạt nhân của Nga.

Chiếc vali không chứa nút bấm phóng tên lửa như nhiều bộ phim thường mô tả, mà là một thiết bị liên lạc và xác thực bảo mật cao cho phép tổng thống liên hệ với giới lãnh đạo quân sự cấp cao trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Nó cho phép người đứng đầu Nhà nước Nga có thể ra lệnh và xác thực lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, kể cả khi đang ở nước ngoài.

Chiếc vali thường do một sĩ quan hải quân mang theo và luôn ở gần Tổng thống Putin

Nhiệm vụ của thiết bị là kết nối nguyên thủ quốc gia với mạng lưới chỉ huy và kiểm soát chiến lược tối mật mang tên Kazbek.

Hệ thống Kazbek được thiết kế để bảo đảm các mệnh lệnh liên quan đến lực lượng hạt nhân có thể được truyền đi nhanh chóng và an toàn trong mọi tình huống, kể cả khi đất nước bị tấn công.

Nga hiện duy trì ba chiếc vali hạt nhân. Một chiếc dành cho tổng thống, một chiếc dành cho bộ trưởng quốc phòng và chiếc còn lại dành cho tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang.

Mặc dù các lãnh đạo quân sự cấp cao cũng sở hữu thiết bị tương tự, quyền quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân thuộc về tổng thống Nga theo các nguyên tắc răn đe hạt nhân được Điện Kremlin công bố.