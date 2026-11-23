ANTD.VN - Một tàu chiến Nga neo đậu tại thành phố cảng Benghazi của Libya đã bị tập kích vào rạng sáng 22-11 trong vụ tấn công bằng xuồng không người lái nghi do Ukraine thực hiện, gây ra vụ nổ lớn trong đêm và khiến tàu bị chìm.

Vụ tấn công đã gây hư hại nghiêm trọng cho tàu Merkury, một tàu hộ vệ của Hải quân Nga đang neo đậu tại cảng để tiếp nhiên liệu, theo các quan chức Libya.

Các báo cáo ban đầu cho biết một số xuồng không người lái của Ukraine đã được phóng về phía tàu chiến Nga. Ít nhất 4 xuồng không người lái đã bị đánh chặn và phá hủy, trong khi 2 chiếc khác tấn công tàu chiến này, gây ra vụ nổ, các quan chức nói với hãng tin AP.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu Merkury đã bị chìm sau vụ tấn công ở vùng biển cách miền Nam Ukraine hơn 1.600km, đánh dấu sự mở rộng đáng kể về mặt địa lý trong cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài gần 5 năm qua.

Vụ nổ xảy ra trên tàu ở Benghazi, nơi tàu đang tiếp nhiên liệu trên hành trình trở về Nga. Ảnh: X.com

Vài giờ sau, tàu hàng Ascalon liên quan đến Nga, được cho là đang chở vật tư quân sự, đã bị xuồng không người lái tấn công ngoài khơi Benghazi. Video cho thấy xuồng không người lái hướng thẳng về một đầu của con tàu, gây ra vụ nổ lớn.

Lực lượng hải quân Libya đã giải cứu thủy thủ đoàn của tàu Ascalon, các nguồn tin cho biết thêm. Bộ Y tế nước này cho biết một số thành viên thủy thủ đoàn đang trong tình trạng ổn định với những vết thương nhẹ. Số người bị thương và quốc tịch của họ chưa được công bố.

Benghazi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya tự xưng, do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo. Lực lượng này kiểm soát miền Đông và miền Nam Libya và liên minh với Nga.

Hiện chính quyền Nga chưa bình luận về thông tin nêu trên. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga ở khu vực rất xa chiến tuyến.

Chính quyền ở miền Đông Libya cho biết các cơ sở cảng và căn cứ hải quân, bao gồm kho hàng, đều an toàn. Các hoạt động bình thường sẽ được nối lại sau khi đám cháy được kiểm soát và khu vực này được đảm bảo an toàn.

Giới chức Libya lên án vụ tấn công là hành động vi phạm chủ quyền của nước này và là mối đe dọa đối với an ninh hàng hải, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý và ngoại giao đối với bất kỳ ai chịu trách nhiệm về vụ việc.