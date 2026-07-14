Tổng thống Trump tuyên bố sẽ thu phí 20% tại eo biển Hormuz, Mỹ tái phong tỏa cảng Iran

ANTD.VN - Tổng thống Donald Trump tuyên bố đòi thu phí "bảo hộ" lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải quốc tế này.

Ông Trump tuyên bố chính quyền của ông thay đổi lập trường về việc thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Tình hình vùng Vịnh tiếp tục leo thang ngoài tầm kiểm soát khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa toàn diện đối với Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra một quyết định đảo ngược chính sách chưa từng có tiền lệ: Đòi thu phí "bảo hộ" lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với tàu thuyền qua lại tuyến hành hải quốc tế này.

Ngay sau tuyên bố trên của Tổng thống Trump, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội Mỹ đã mở màn một đợt không kích quy mô lớn mới nhắm vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Iran, đẩy hai bên vào sát bờ vực một cuộc chiến tranh tổng lực.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 13-7, Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng trước đã thất bại do phía Iran "không vượt qua được bài kiểm tra" khi liên tục tiến hành các vụ tập kích tàu thương mại bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Lệnh phong tỏa các bến cảng của Iran sẽ chính thức được quân đội Mỹ tái kích hoạt vào chiều 14-7.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ thu mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với tất cả các tàu thuyền di chuyển qua eo biển để bù đắp chi phí mà Washington phải bỏ ra nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại đây.

“Chúng ta đang bảo vệ một khu vực rất giàu có của thế giới. Chúng ta đang phải chi tiền, và vì vậy, chúng ta phải được hoàn trả cho sự bảo vệ đó”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Động thái này đảo ngược hoàn toàn chính sách của Mỹ vốn luôn bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải không thu phí tại các eo biển quốc tế.

Tuyên bố lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc. IMO khẳng định "không có cơ sở pháp lý nào để áp đặt phí bắt buộc đối với tàu thuyền đi qua một eo biển quốc tế".

Ngay sau thông tin này, giá dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu đã lập tức tăng dựng đứng 7,8%, vọt lên mức 81,92 USD/thùng.

Cột khói bốc lên trong vụ nổ ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran ngày 13-7-2026

Iran lập tức phản ứng trước tuyên bố của Washington. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã viết trên mạng xã hội X mỉa mai đề xuất của ông Trump: “Tổng thống Mỹ hoàn toàn đúng. Ai bảo đảm an toàn cho tàu bè qua eo biển Hormuz thì xứng đáng được bồi hoàn. Iran luôn là người bảo vệ eo biển này và sẽ mãi mãi như vậy. Mức 20% tất nhiên là quá đắt, chúng tôi sẽ thu một mức hợp lý hơn”.

Tình hình chiến sự trên thực địa đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Quân đội Mỹ tuyên bố đã sử dụng cả các tàu không người lái để tấn công phá hủy hàng chục trận địa phòng không, radar, kho UAV và cả tàu ngầm của Iran nhằm làm tê liệt năng lượng tấn công của nước này.

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