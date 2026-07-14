Tổng thống Brazil: Đề xuất của Mỹ thu phí eo biển Hormuz như 'hành vi hải tặc'

ANTD.VN - Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 13-7 đã lên tiếng phản đối gay gắt kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức phí bảo hộ lên tới 20% đối với tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, ví việc này không khác gì một "hành vi hải tặc" quốc tế.

Tổng thống Brazil Lula da Silva

Phát biểu tại một sự kiện ở bang Sao Paulo, Tổng thống Brazil bày tỏ sự kinh ngạc trước quyết định đảo ngược chính sách hàng hải của Washington.

Ông nhấn mạnh rằng một cường quốc luôn khẳng định vị thế đi đầu trong cuộc chiến chống cướp biển suốt nhiều thập kỷ như nước Mỹ, nay không thể tự biến mình thành một "tên hải tặc" đi thu tiền lộ phí trên các tuyến hải hành quốc tế huyết mạch.

Cột khói bốc lên ở eo biển Hormuz sau cuộc tấn ở ngoài khơi Banda Abbas, Iran ngày 13-7-2026

Tuyên bố thu phí qua eo biển Hormuz của ông Donald Trump được đưa ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa toàn diện đối với các cảng biển của Iran.

Chiến sự tại eo biển Hormuz bất ngờ bùng phát dữ dội trở lại sau một thời gian ngắn tạm lắng nhờ thỏa thuận ngừng bắn, đẩy giá dầu thô thế giới lập tức tăng vọt gần 8% chỉ trong một ngày.

Khủng hoảng năng lượng tại Trung Đông đã kích hoạt làn sóng lạm phát toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu và các mặt hàng nhu yếu phẩm cốt lõi tại Brazil như gạo, đậu, cà chua và hành tây tăng phi mã, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Chính quyền Brazil đã phải khẩn cấp áp dụng các biện pháp bình ổn giá xăng dầu trong nước, bằng cách trích nguồn doanh thu từ mức thuế 12% đánh vào dầu thô xuất khẩu được ban hành từ tháng 3 vừa qua.