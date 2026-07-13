Trung Quốc dựng mô hình chiến hạm Mỹ tỷ lệ 1:1 giữa sa mạc, hé lộ mục tiêu 'luyện săn' hải quân Mỹ

ANTD.VN - Ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy Trung Quốc xây dựng mô hình chiến hạm lớp Arleigh Burke theo đúng kích thước thật giữa sa mạc Tân Cương, động thái được cho là phục vụ huấn luyện và thử nghiệm năng lực chống hạm.

Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Vantor của Mỹ chụp và được CNN phân tích ngày 11/7 cho thấy Trung Quốc đã bố trí một mô hình chiến hạm lớp Arleigh Burke theo tỷ lệ 1:1 tại sa mạc Taklamakan, thuộc khu tự trị Tân Cương.

Theo phân tích của CNN, mô hình có chiều dài 155 mét, tái hiện rất chi tiết các đặc điểm của khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke. Công trình sở hữu sàn đáp trực thăng ở đuôi tàu, cụm bệ phóng thẳng đứng, thượng tầng với các hệ thống radar, thông tin liên lạc và pháo hạm đặt ở mũi.

Mô hình chiến hạm lớp Arleigh Burke tại sa mạc ở Tân Cương, Trung Quốc trong ảnh công bố hôm 11/7.

CNN nhận định mức độ hoàn thiện của mô hình cho thấy đây là bản sao được chế tạo rất công phu theo đúng kích thước thật của một trong những chiến hạm chủ lực của Hải quân Mỹ.

Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke hiện là xương sống của Hải quân Mỹ với hơn 75 tàu đang hoạt động. Chiến hạm được thiết kế xoay quanh hệ thống quản lý tác chiến Aegis và có lượng giãn nước hơn 9.000 tấn, chiều dài 155 mét, tốc độ tối đa trên 56 km/h. Tàu được trang bị bệ phóng thẳng đứng Mk 41, có khả năng triển khai nhiều loại tên lửa phòng không, chống hạm và tấn công mặt đất.

Theo CNN, trong kịch bản xảy ra xung đột liên quan đến Đài Loan, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke nhiều khả năng sẽ là một trong những lực lượng đầu tiên được Mỹ triển khai.