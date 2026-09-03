UAV Geran-4 Seeker Nga tập kích trung tâm hậu cần Ukraine

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-9 cho biết, các máy bay không người lái (UAV) Geran-4 Seeker của Nga đã tập kích những địa điểm có liên hệ với quân đội Ukraine tại khu vực Kiev và Odessa trong đêm.

UAV tấn công Geran-4 của Nga. Ảnh minh họa. Wild Hornets

Cuối ngày 1-9, các UAV này đã đánh trúng trung tâm hậu cần Chaika của Kiev, theo phía Moscow, nơi này được sử dụng để lưu trữ và phân phối linh kiện cho các loại UAV tầm trung và tầm xa.

Rạng sáng 2-9, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy sản xuất xuồng không người lái hải quân, các kho bãi và bể chứa nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine tại Odessa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV Geran-4 Seeker cũng tấn công một trung tâm hậu cần thuộc công ty sản xuất vũ khí Fire Point của Ukraine tại Vishnevoe, vùng ngoại ô Kiev. Fire Point là đơn vị sản xuất các mẫu UAV FP-1 và FP-2, vốn được Kiev sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa nhắm vào Nga. Một cuộc tấn công khác bằng UAV Geran-4 cũng nhắm vào cơ sở hậu cần của Stellar Jet gần Vishnevoe.

Mẫu Seeker là phiên bản cải tiến sử dụng động cơ phản lực của dòng UAV tự sát cánh chữ V do Nga chế tạo. Cải tiến này mang lại tốc độ cao hơn và khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn so với các biến thể trước đó.

Lực lượng Nga tiếp tục tấn công các địa điểm kho bãi và phân phối trên khắp khu vực Kiev và Odessa trong suốt ngày 2-9. Trong một thông báo sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 tàu chở hàng tiếp tế cho quân đội Ukraine cũng đã bị đánh trúng tại Biển Đen và cảng Chernomorsk.

Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine nhằm đáp trả việc Kiev liên tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng và các kho hàng thương mại điện tử của Nga trong nhiều tháng qua.

Hôm 1-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và chính phủ nước ngoài rằng chiến dịch sử dụng UAV của Ukraine sẽ chấm dứt những “ngày bình yên” trên bầu trời Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả phát biểu của ông Zelensky là “một bước đi hướng tới chủ nghĩa khủng bố cấp nhà nước”. Ông Putin cảnh báo, nếu những lời đe dọa của Kiev dẫn đến bất kỳ thảm kịch nào, Nga sẽ đáp trả. “Đừng ai nghi ngờ điều đó”, nhà lãnh đạo Nga nói.