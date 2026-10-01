Từ 28/12/2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sẽ chuyển sang HOSE

ANTD.VN - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố thông tin về việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết.

Theo đó, VNX thông báo đến các thành viên thị trường về các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Cụ thể, ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX là ngày 23/12/2026. Sau đó, các cổ phiếu chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong 02 ngày 24 và 25/12/2026. Giao dịch chứng khoán tại HOSE và giao dịch chứng khoán tại các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.

Toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sẽ chuyển sang HOSE

VNX yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư chủ động chuẩn bị và phối hợp triển khai với các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sang giao dịch tại HOSE nhằm triển khai Phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính. Thông tư 139 quy định rõ, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HNX phải hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE.