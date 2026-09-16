Trường học được thu những khoản nào năm học 2026-2027

ANTD.VN - Nhằm đảm bảo tính minh bạch và chống tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2026-2027 gửi UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo hướng dẫn, đối với các cơ sở giáo dục công lập (không bao gồm hệ chất lượng cao), danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải tuân thủ nghiêm Nghị quyết 60/2025/NQ-HĐND và Văn bản 45/UBND-KGVX. Đáng chú ý, cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học sẽ được triển khai theo Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND. Đối với các trường công lập chất lượng cao, các khoản thu chi thực hiện theo tiêu chí riêng do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các trường dân lập, tư thục quản lý nguồn thu theo quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa.

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Bên cạnh đó, việc trang bị đồng phục, quần áo thể thao thực hiện theo Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT do cha mẹ học sinh tự tổ chức mua sắm. Các khoản tiếp nhận tài trợ và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT và Điều lệ ban hành kèm Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.