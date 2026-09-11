Hà Nội vận hành Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế

ANTD.VN - Ngày 10/9/2026, Thuế TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số duy nhất 1900.886.889, kết nối 33 điểm hỗ trợ trên toàn Thành phố.

Tổng đài tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, thủ tục hành chính, kê khai và nộp thuế, hóa đơn điện tử và các ứng dụng của ngành Thuế. Người nộp thuế có thể lựa chọn 5 nhóm hỗ trợ gồm: chính sách, thủ tục thuế và địa chỉ liên hệ; ứng dụng điện tử ngành Thuế; chính sách dành cho hộ, cá nhân kinh doanh; nghĩa vụ tài chính về nhà, đất và lệ phí trước bạ; cùng các vướng mắc về đất đai của tổ chức.

Tổng đài hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ, Tết, buổi sáng từ 8h đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Đáng chú ý, hệ thống áp dụng quy trình “Tiếp nhận – Phân luồng – Giải quyết – Giám sát”, giúp theo dõi yêu cầu đến khi hoàn thành. Thời gian tới, hệ thống dự kiến tích hợp AI, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.