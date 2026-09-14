Người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng, thủ tục thế nào?

ANTD.VN - Theo Văn bản hợp nhất số 15/2026/VBHN-NĐ-BYT của Bộ Y tế, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội áp dụng mức trợ cấp 540.000 đồng/tháng cho công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng (hoặc đang hưởng nhưng thấp hơn mức quy định); đồng thời áp dụng cho người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo đáp ứng đủ điều kiện.

Về thủ tục, đối tượng hoặc người giám hộ lập Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo mẫu và gửi trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính, hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú sẽ tổ chức xác thực, thẩm định và ra quyết định hưởng chế độ. Tiền trợ cấp được chi trả kịp thời, ưu tiên thông qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản an sinh xã hội. Ngoài ra, người hưởng hoặc đối tượng đủ điều kiện khi chết còn được hỗ trợ chi phí mai táng tối thiểu bằng 20 lần mức trợ cấp hưu trí xã hội.