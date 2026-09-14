Cần làm gì khi sóng 2G bị tắt để tránh gián đoạn liên lạc?

ANTD.VN - Từ ngày 15-9, sóng 2G chính thức được tắt hoàn toàn tại Việt Nam sau hơn 30 năm vận hành, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia.

Việc dừng sóng 2G ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm sử dụng điện thoại "cục gạch" đời cũ chỉ hỗ trợ mạng 2G, cũng như các thuê bao dùng điện thoại 4G nhưng chưa kích hoạt tính năng VoLTE. Để không bị gián đoạn liên lạc, người dùng cần chủ động thực hiện 3 bước kiểm tra quan trọng:

Kiểm tra thiết bị: Xác định điện thoại có hỗ trợ 4G/5G và VoLTE hay không.

Kiểm tra SIM: Đảm bảo SIM đang dùng kết nối tốt với hạ tầng mạng 4G/5G.

Kiểm tra cuộc gọi: Thử thực hiện và nhận cuộc gọi trên nền mạng 4G.

Đối với người dùng thiết bị thuần 2G, việc chủ động nâng cấp lên điện thoại hỗ trợ công nghệ mạng mới trước thời điểm cắt sóng là điều kiện tiên quyết để duy trì liên lạc liền mạch.

Bên cạnh đó, theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, từ ngày 28/9, ứng dụng VNeID sẽ có nhiều thay đổi nhằm nâng cao tính bảo mật và mở rộng tiện ích phục vụ người dân.

Đáng chú ý, tài khoản định danh điện tử có thể bị hệ thống tự động khóa nếu số thuê bao di động liên kết thay đổi nhưng số mới không được đăng ký chính chủ. Vì vậy, người dân đang sử dụng SIM do người khác đứng tên, hoặc vừa chuyển nhượng, đổi số điện thoại, cần chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin trên VNeID.

Giấy tờ đã tích hợp trên VNeID có giá trị tương đương việc cung cấp thông tin hoặc xuất trình giấy tờ trong nhiều thủ tục, giao dịch theo quy định. Người dân cũng có thể tạo, gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay trên ứng dụng.

VNeID đồng thời mở rộng đối tượng được cấp tài khoản, bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội và tăng cường kết nối với nhiều nền tảng trong các lĩnh vực như ngân hàng, viễn thông, giáo dục, y tế, giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên rà soát thông tin, không chia sẻ mật khẩu, mã OTP và chủ động bảo vệ tài khoản định danh điện tử.