Mỹ đề xuất thu phí hơn 103.000 USD với hồ sơ visa H-1B

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-8 đề xuất áp mức phí 103.265 USD đối với doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài theo diện visa H-1B dành cho nhân lực có trình độ chuyên môn cao.

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Theo đề xuất mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), khoản phí 103.265 USD sẽ được áp dụng khi doanh nghiệp nộp hồ sơ H-1B thuộc diện bị giới hạn số lượng hàng năm.

Khoản tiền này được xem là một “cơ chế tạo nguồn thu” nhằm bù đắp chi phí vận hành hệ thống nhập cư hợp pháp của Mỹ.

Đề xuất mới được đưa ra sau khi một nỗ lực trước đó của chính quyền Tổng thống Trump gặp trở ngại pháp lý. Tháng 9-2025, ông Trump ban hành tuyên bố áp khoản phí 100.000 USD với chương trình H-1B nhằm ngăn chặn tình trạng mà Nhà Trắng gọi là “lạm dụng có hệ thống”.

Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, một thẩm phán liên bang đã ngăn chặn biện pháp này sau khi 20 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo khởi kiện, cho rằng khoản phí trên thực chất là một loại thuế được áp đặt trái thẩm quyền của Quốc hội.

Trong một vụ kiện khác, một thẩm phán liên bang lại ra phán quyết ủng hộ chính quyền, cho rằng Tổng thống có thẩm quyền rộng trong xử lý những vấn đề liên quan đến kinh tế và an ninh quốc gia. Phán quyết này hiện đang được kháng cáo.

Trong đề xuất mới, chính quyền Mỹ cho rằng đây khoản phí cần thiết để bù đắp chi phí hoạt động của các cơ quan như Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) và Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE).

DHS đồng thời thừa nhận mức phí cao có thể mang lại một tác động gián tiếp, khiến các doanh nghiệp Mỹ cân nhắc kỹ hơn trước khi tuyển lao động H-1B thay vì người lao động Mỹ có trình độ tương đương.

Nếu được thông qua, khoản phí 103.265 USD sẽ được tính ngoài các loại phí và khoản thanh toán H-1B hiện hành.

Đề xuất sẽ lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi có thể có hiệu lực và được dự báo tiếp tục đối mặt với các thách thức pháp lý.

Chương trình H-1B được Quốc hội Mỹ thiết lập năm 1990, cho phép các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài có chuyên môn cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, y tế và giáo dục. Mỹ hiện cấp tối đa 85.000 visa H-1B mỗi năm.

Trong năm tài khóa 2025, công dân Ấn Độ chiếm tới 70% số lao động H-1B, tiếp đến là Trung Quốc với 12%, sau đó là Philippines, Canada và Hàn Quốc.

Amazon hiện là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động diện này nhất, với hơn 9.000 hồ sơ H-1B được phê duyệt trong tài khóa 2026.

Những người phản đối cảnh báo mức phí hơn 100.000 USD có thể khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nhân lực quốc tế, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động trình độ cao trong các ngành như công nghệ thông tin, kỹ thuật, giáo dục và y tế.