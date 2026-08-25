Cháy rừng áp sát thành phố Mỹ, 40.000 người phải sơ tán

ANTD.VN - Khoảng 40.000 người phải rời khỏi nhà do đám cháy rừng lan nhanh dưới tác động của gió mạnh đang đe dọa thành phố Reno, bang Nevada, miền Tây nước Mỹ.

Nhiều ngôi nhà bị cháy rụi ở Reno, Nevada

Đám cháy bùng phát từ ngày 22-8 và đến ngày 24-8 đã thiêu rụi hơn 6.000 ha. Một số khu vực của đám cháy chỉ còn cách thành phố Reno khoảng 8 km về phía tây bắc.

Ở thời điểm nghiêm trọng nhất, hơn 40.000 người được lệnh sơ tán. Đến ngày 24-8, con số này giảm xuống khoảng 24.000 người, trong khi hàng chục nghìn cư dân khác vẫn trong tình trạng báo động, được yêu cầu chuẩn bị sẵn đồ đạc để có thể rời đi ngay khi có lệnh.

Chiếc xe ô tô bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng Reno, Nevada

Khói từ đám cháy bao phủ Reno, thành phố có khoảng 280.000 dân nằm gần ranh giới giữa hai bang Nevada và California. Nhiều trường học đã phải đóng cửa.

Nhà chức trách địa phương cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong, song ít nhất 7 người bị thương, trong đó có 3 nhân viên ứng phó khẩn cấp.

Hơn 30 công trình đã bị thiêu rụi hoàn toàn và một số công trình khác bị hư hại. Con số thiệt hại được dự báo còn tăng khi lực lượng chức năng có thể tiếp cận sâu hơn vào khu vực cháy.

Hơn 900 lính cứu hỏa đang tham gia khống chế ngọn lửa với sự hỗ trợ của xe chữa cháy, trực thăng và máy ủi.

Hỏa hoạn do cháy rừng thiêu rụi nhiều ngôi nhà

Các đội cứu hỏa đến từ Australia và New Zealand cũng tham gia cùng lực lượng từ nhiều khu vực của Mỹ. Đến ngày 24-8, khoảng 27% diện tích đám cháy đã được kiểm soát.

Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa Truckee Meadows Richard Edwards cho biết đám cháy do con người gây ra, nhưng chưa xác định đó là hành vi cố ý hay vô ý. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.

Ông Edwards cảnh báo hỏa hoạn diễn biến rất phức tạp do gió mạnh có thể đẩy ngọn lửa lan nhanh vào các khu dân cư.

Thị trưởng Reno Hillary Schieve kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán và không chần chừ khi được yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm.