Thay đổi đáng chú ý đối với Phái bộ Hỗ trợ Quân sự EU tại Ukraine

ANTD.VN - Hội đồng châu Âu đã quyết định cử cố vấn quân sự của Liên minh châu Âu (EU) trực tiếp đến Ukraine, bất chấp Moscow nhiều lần cảnh báo rằng binh sĩ châu Âu sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga.

Ảnh minh họa. Nguồn: eeas.europa.eu

Các quốc gia châu Âu đang nỗ lực tìm cách tham gia vào các cuộc đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine diễn ra tại Abu Dhabi, sau khi bị gạt ra ngoài lề trong một số vòng đàm phán trước đó.

Ngày 9-11, Hội đồng châu Âu đã gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Quân sự EU tại Ukraine (EUMAM) đến ngày 15-11-2028, với ngân sách gần 300 triệu euro (khoảng 334 triệu USD).

Theo thông cáo báo chí từ Brussels, “Hội đồng cũng quyết định thiết lập hiện diện tại Ukraine để đảm bảo sự phối hợp trực tiếp và hiệu quả với các cơ quan quân sự Ukraine”.

Động thái nêu trên đánh dấu một sự thay đổi đối với EUMAM; trước đây, phái bộ này chỉ thực hiện huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ của các nước EU.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, các nhà lãnh đạo châu Âu ngày càng yêu cầu một lệnh ngừng bắn vô điều kiện tại Ukraine nhằm mở đường cho sự can thiệp quân sự.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 10-11, khi đề cập đến những yêu cầu của EU trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, ông Lavrov cho biết: “Kế hoạch của châu Âu khá đơn giản và họ không hề che giấu điều đó: ngay khi đạt được lệnh ngừng bắn, họ dự định đưa các ‘lực lượng ổn định’ vào lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát”.

Ông Lavrov cho rằng Brussels đang tìm cách đóng băng xung đột ngay lập tức “để tranh thủ thời gian” cho Kiev phục hồi sau những tổn thất quân sự, đồng thời khẳng định Moscow sẽ “không đồng ý với điều này”.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ binh sĩ hoặc cố vấn quân sự nước ngoài nào tại Ukraine đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp. Moscow phản đối mạnh mẽ các kế hoạch của Anh và Pháp về việc triển khai binh sĩ tới Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn. Đối với Nga, bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của NATO tại Ukraine cũng là điều không thể chấp nhận, vì Moscow coi cuộc xung đột này là một cuộc chiến ủy nhiệm do khối quân sự NATO thực hiện.