Australia lập trung tâm chống cực đoan hóa trong thanh thiếu niên trên không gian mạng

ANTD.VN - Ngày 13-11, Australia đã khai trương trung tâm chuyên trách đầu tiên của nước này nhằm theo dõi và ngăn chặn tình trạng cực đoan hóa thanh thiếu niên đang ngày càng gia tăng trên không gian mạng

Ngày càng nhiều thanh thiếu niên bị các nhóm cực đoan lôi kéo thông qua mạng xã hội (ảnh minh họa)

Trung tâm Chống khủng bố trực tuyến với kinh phí 74 triệu AUD (khoảng 50,3 triệu USD) phối hợp giữa Cảnh sát Liên bang và Tổ chức Tình báo An ninh Australia nhằm phát hiện và ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trực tuyến trước khi dẫn đến bạo lực trong thế giới thực.

Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết trung tâm sẽ cho phép các sĩ quan chuyên trách nhận diện rủi ro trên không gian mạng và tạo cơ hội tốt nhất để can thiệp trước khi xảy ra hậu quả.

Việc thành lập trung tâm diễn ra sau những cảnh báo liên tiếp từ lực lượng cảnh sát về sự gia tăng cực đoan hóa trong giới trẻ.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát liên bang, bà Krissy Barrett cho rằng, các bài học chống khủng bố trong 20 năm qua không còn phù hợp do môi trường đe dọa trực tuyến thay đổi nhanh chóng.

“Quá nhiều trẻ em đang đứng trước ngã rẽ dẫn tới tội phạm. Một phần là do những môi trường mạng gieo rắc thù hận như nền tảng game, các nền tảng liên lạc mã hóa chuyên dụng, các nền tảng mạng xã hội”, bà Barrett nói.

Bà Barrett cảnh báo cực đoan hóa thanh thiếu niên có thể là thách thức lớn nhất mà Australia phải đối mặt.

Trước đó, vào tháng 10-2026, bà Sandra Booth, Phó Ủy viên lâm thời phụ trách Điều tra An ninh quốc gia cho biết trí tuệ nhân tạo đã đẩy nhanh tốc độ cực đoan hóa trong thanh thiếu niên trên mạng.

Người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố của Lực lượng cảnh sát Australia, bà Paula Hudson cho biết, trong 4 năm qua, 37 trẻ vị thành niên Australia đã bị buộc tội liên quan đến khủng bố, trong đó 32 em bị buộc tội chỉ trong 2 năm gần đây.