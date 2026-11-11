An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Ukraine và Nga chuẩn bị trao đổi tù binh quy mô lớn sau đàm phán tại Abu Dhabi

0 bình luận
Thu Nguyên

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10-11 cho biết các nhà đàm phán tham gia vòng thương lượng do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn.

1000055000.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho biết, một cuộc trao đổi quy mô lớn đang được chuẩn bị, đồng thời tiết lộ các quan chức Mỹ dự kiến sẽ tới Nga để tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Theo ông Zelensky, Kiev mong muốn thực hiện một cuộc trao đổi với quy mô chưa từng có kể từ khi xung đột bùng phát. "1.000 người đổi 1.000 người, hoặc thậm chí 1.500 người đổi 1.500 người" là phương án đang được xem xét.

Các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm kiếm các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai bên, đồng thời mở đường cho những bước đi tiếp theo hướng tới giảm căng thẳng.

Nếu đạt được thỏa thuận, đây có thể trở thành một trong những cuộc trao đổi tù binh lớn nhất giữa Nga và Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, đồng thời được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh các bên vẫn còn nhiều bất đồng về các vấn đề an ninh và lãnh thổ.

Theo Xinhua

Tin liên quan

Từ khóa:

#Ukraine #Nga #Trao đổi tù binh

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng