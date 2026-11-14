Sự cố hiếm thấy tại Mỹ: Tất cả chuyến bay trên toàn quốc được yêu cầu dừng khởi hành

ANTD.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ra lệnh tạm dừng tất cả chuyến bay khởi hành trên toàn nước Mỹ - một động thái hiếm gặp - do những lo ngại về an toàn chưa được xác định.

Máy bay của hãng American Airlines đỗ tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, bang Virginia, ngày 7-11-2026. Ảnh: Getty Images

Chỉ thị khẩn cấp này có hiệu lực lúc 15h54 (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 13-11, theo đó yêu cầu tất cả máy bay chuẩn bị cất cánh phải dừng khởi hành cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông báo, các chuyến bay quốc tế đến Mỹ sẽ được xem xét xử lý tùy theo từng trường hợp cụ thể. FAA hiện chưa cho biết các hạn chế này sẽ kéo dài bao lâu.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết lệnh tạm dừng bay trên toàn quốc xuất phát từ một “vấn đề liên lạc ảnh hưởng đến tất cả trung tâm kiểm soát không lưu”.

“Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra sự cố. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay khi có diễn biến mới”, ông viết trên mạng xã hội X.

Đài CNN dẫn lời 2 quan chức thực thi pháp luật cho biết, các báo cáo sơ bộ cho thấy sự gián đoạn này không phải do một cuộc tấn công mạng gây ra.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin nói rằng lệnh tạm dừng bay là do một “sự cố viễn thông” và các cơ quan chức năng không cho rằng đây là hành vi cố ý phá hoại.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng thông báo về tình trạng gián đoạn internet và thông tin liên lạc trên toàn quốc, đồng thời cảnh báo rằng một số thông tin thời tiết trên các trang web của cơ quan này có thể không truy cập được hoặc chưa được cập nhật. Cơ quan này cho biết các kỹ thuật viên đang nỗ lực khôi phục dịch vụ.

Lần gần đây nhất lệnh tạm dừng bay trên toàn quốc được Mỹ ban hành là vào tháng 1-2023, sau khi hệ thống cung cấp thông báo an toàn cho phi công gặp sự cố. Trước đó, một lệnh tạm dừng bay tương tự đã từng được áp dụng ngay sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

Sự cố lần này xảy ra chỉ vài ngày sau khi FAA công bố triển khai trên toàn quốc hệ thống SMART mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tối ưu hóa các đường bay và giảm thiểu tình trạng chậm trễ. Công nghệ này đã được đưa vào sử dụng tại tất cả 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực, mặc dù nhà chức trách vẫn chưa xác định liệu nó có liên quan đến sự cố hôm 13-11 hay không.

Trong năm nay, nhiều sự cố kỹ thuật tương tự đã gây gián đoạn hoạt động hàng không trên khắp thế giới. Vào tháng 9, một sự cố liên lạc đã khiến các chuyến bay tại những sân bay lớn ở vùng Đông Bắc nước Mỹ phải tạm dừng, trong khi một lỗi phần mềm đã dẫn đến tình trạng hủy chuyến hàng loạt tại Anh.