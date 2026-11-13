Chủ cửa hàng ở Tehran lao đao vì có ngoại hình giống Thủ tướng Israel

ANTD.VN - Một chủ cửa hàng người Iran tên Abbas Ghaderi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi nhiều người nhận xét ông có ngoại hình giống Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Chủ cửa hàng được cho là có ngoại hình giống Thủ tướng Israel

Chủ cửa hàng bán hoa quả sấy ở Tehran bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi video ghi lại hình ảnh ông ngồi tại cửa tiệm được chia sẻ rộng rãi.

Trong video, nhiều người xem nhận xét người đàn ông có đường nét khuôn mặt, kiểu tóc khá giống Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Đoạn clip sau đó lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng tiếng Ba Tư và Ảrập, thu hút hàng nghìn bình luận.

Ban đầu, phần lớn phản ứng mang tính trêu đùa. Nhiều tài khoản để lại những bình luận hài hước, một số người tò mò tìm địa chỉ cửa hàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Israel căng thẳng, cửa hàng này đã bị kêu gọi tẩy chay, nhiều khách hàng đã ngừng mua sắm tại cửa hàng chỉ vì "chủ cửa hàng giống kẻ thù".

Một số nguồn tin cho biết công việc kinh doanh bị ảnh hưởng và bản thân chủ cửa hàng cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng khi bỗng nhiên bị đẩy vào tâm điểm chú ý.

Đây không phải lần đầu tiên những người có ngoại hình giống người nổi tiếng vô tình trở thành hiện tượng mạng.

Năm 2019, một người bán cá tại Pakistan bất ngờ nổi tiếng sau khi được cho là có gương mặt giống ngôi sao điện ảnh Leonardo DiCaprio.

Trước đó, một nhân viên ngân hàng tại Nga cũng trở thành hiện tượng trên mạng nhờ ngoại hình giống Tổng thống Vladimir Putin.

Tại Mỹ, nhiều người có ngoại hình tương đồng với cựu Tổng thống Donald Trump hoặc cựu Tổng thống Barack Obama từng được mời tham gia các sự kiện giải trí, quảng cáo hoặc chương trình truyền hình.

Trong một số trường hợp, họ trở thành người đóng thế hoặc nhân vật biểu diễn chuyên nghiệp nhờ sự giống nhau này.