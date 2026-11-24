ANTD.VN - Ngày 23-11, cảnh sát Nga đã bắt giữ Thống đốc vùng Murmansk Andrei Chibis với cáo buộc liên quan đến nhiều vi phạm tài chính, trong đó có hành vi biển thủ hơn 1 tỷ Ruble (khoảng 12,2 triệu USD) tiền công quỹ.

Ông Andrei Chibis

Bộ trưởng Chính sách Thông tin vùng Murmansk, Irina Brinkova, cho biết ông Chibis đã đến Matxcơva trong chuyến công tác theo lịch trình và đang làm chứng liên quan đến các vụ bắt giữ một số quan chức khu vực gần đây.

Ông đã bị bắt giữ ngay khi vừa xuống máy bay ở Matxcơva.

Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Nga do Người phát ngôn Irina Volk đăng trên nền tảng mạng xã hội, vụ án liên quan đến một nhóm đối tượng.

Theo bà Volk, các nghi phạm bị cáo buộc biển thủ hơn 39 triệu Ruble ngân sách phân bổ cho Bộ Xây dựng Murmansk, chiếm đoạt hơn 1 tỷ Ruble do Bộ Giao thông Vận tải vùng phân bổ cho việc tái thiết tuyến đường cao tốc Apatity-Kirovsk.

Cuộc điều tra cũng liên quan đến cáo buộc giao dịch ngoại hối trái phép.

Ông Andrei Chibis, 47 tuổi, giữ chức Thống đốc vùng Murmansk từ năm 2019.