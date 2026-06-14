Tiêm kích F/A-18 Hornet Mỹ lao vào núi, gây cháy rừng

ANTD.VN - Tiêm kích F/A-18 Hornet của thủy quân lục chiến Mỹ gặp sự cố khi huấn luyện và rơi tại bang Washington, phi công thoát hiểm an toàn. Sự việc gây cháy rừng và khiến những người cắm trại gần đó phải sơ tán.

"Tiêm kích F/A-18 Hornet thuộc Liên đoàn Không quân Thủy quân lục chiến số 11 đã gặp sự cố không gây chết người vào trưa 13/6 (rạng sáng nay giờ Hà Nội), khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ", Thủy quân lục chiến Mỹ ra thông cáo cho biết hôm nay.

Sự việc gây cháy rừng và khiến những người cắm trại gần đó phải sơ tán. Sở cứu hỏa thị trấn Naches, bang Washington, cho biết đã khống chế được ngọn lửa. "Xe bồn tiếp nước vẫn sẽ túc trực tại khu vực và nhiều khả năng sẽ quay lại vào ngày 14/6 để hỗ trợ hoạt động xử lý, dập tắt hoàn toàn các điểm cháy còn sót lại", cơ quan này cho hay.

Nguyên nhân dẫn tới vụ rơi chưa được công bố. Không đoàn Thủy quân lục chiến số 3, đơn vị chủ quản của Liên đoàn 11, thông báo đã mở cuộc điều tra về sự việc.

"Tiêm kích F/A-18 Hornet thuộc Liên đoàn Không quân Thủy quân lục chiến số 11 gặp nạn

Video do người dân ghi hình cho thấy phi công phóng ghế thoát hiểm, trong khi tiêm kích nghiêng cánh, mất độ cao rồi lao vào núi và phát nổ. Cảnh sát địa phương sau đó tìm thấy phi công, cho biết người này không gặp nguy hiểm tính mạng.

Liên đoàn Không quân Thủy quân lục chiến số 11 được biên chế hai đơn vị chiến đấu cơ F/A-18C Hornet là Phi đoàn Tiêm kích số 232 và 323.

F/A-18C Hornet là biến thể một chỗ ngồi của dòng tiêm kích hạm F/A-18, được sản xuất trong giai đoạn 1974-2000. Dòng Hornet được biên chế cho Thủy quân lục chiến Mỹ từ năm 1983, các đơn vị chiến đấu của hải quân Mỹ cũng triển khai loại máy bay này sau đó một năm. Mỗi chiếc Hornet có giá xuất xưởng khoảng 29 triệu USD, tương đương khoảng 56 triệu USD hiện nay.