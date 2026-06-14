Thái Lan bắt giữ nghi phạm sát hại vợ dã man, gây chấn động dư luận

ANTD.VN - Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Aung Pyae, 36 tuổi, nghi phạm giết hại và phân xác vợ tại một căn hộ ở Bangkok.

Hiện trường vụ án

Đối tượng bị bắt giữ tại Yangon sau chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát Thái Lan và Myanmar. Hiện Thái Lan đang làm thủ tục dẫn độ nghi phạm về nước để khởi tố.

Rạng sáng 13-6, cảnh sát đồn Din Daeng, Thái Lan nhận tin báo về “vật đáng ngờ và có mùi hôi thối” phát ra từ căn phòng trọ ở ngõ Ratchaprarop Soi 14, quận Ratchathewi, Bangkok.

Cảnh sát cùng tình nguyện viên Quỹ Ruamkatanyu đến hiện trường và phát hiện một thùng nhựa đựng đồ cỡ lớn trên ban công phía sau. Bên trong là thi thể phụ nữ đã bị phân thành nhiều mảnh.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy phần đầu và một số bộ phận khác đã biến mất. Đội pháp y đã thu thập dấu vân tay, mẫu DNA và các chứng cứ tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là Aye Aye Nwe, 34 tuổi, quốc tịch Myanmar, làm phục vụ bar ở khu Klong Toey.

Cảnh sát xác định chồng của Aye Aye Nwe là Aung Pyae, 36 tuổi, làm đầu bếp tại một quán bar gần đường Phetchaburi, là nghi phạm chính.

Dữ liệu camera an ninh ghi lại cảnh Aung Pyae rời khỏi hiện trường sau vụ án. Hắn sau đó thuê xe di chuyển từ Bangkok đến huyện Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan nhằm vượt biên sang Myanmar.

Theo điều tra, động cơ gây án xuất phát từ ghen tuông.

Đồn cảnh sát Din Daeng đã xin và được Tòa Hình sự Bangkok cấp lệnh bắt, truy tố Aung Pyae với 2 tội danh giết người có tính toán trước và giấu, di chuyển hoặc hủy thi thể hoặc bộ phận thi thể nhằm che giấu nguyên nhân tử vong.

Ngày 14-6, cảnh sát cho biết Aung Pyae đã bị bắt giữ tại Yangon, Myanmar, sau chiến dịch phối hợp giữa hai nước.

Thượng tá cảnh sát Sakkaya Saengwan, Phó chỉ huy Sở Cảnh sát Đô thị 1, trực tiếp đến cửa khẩu nhập cảnh Mae Sot, tỉnh Tak để tiếp nhận nghi phạm từ phía Myanmar, sau đó đưa về Bangkok để điều tra và xử lý theo pháp luật Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ các bộ phận thi thể bị mất của nạn nhân đã bị nghi phạm vứt ở nơi khác và đang tiếp tục mở rộng điều tra.