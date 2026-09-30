Tổng thống Kazakhstan ca ngợi ông Putin trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức

ANTD.VN - Trong chuyến thăm Đức hôm 29-9, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một “chính khách kiệt xuất”, người phù hợp để lãnh đạo một quốc gia vĩ đại như Nga.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc họp báo chung tại Berlin. Ảnh: DPA/Getty Images

Từng thuộc Liên Xô cũ, Kazakhstan là một trong những đối tác thân cận nhất của Nga tại Trung Á.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Đức và Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Đầu tháng này, Đức cáo buộc Nga âm mưu sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công các máy bay vận tải của Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle thuộc bang Saxony của Đức. Moscow đã bác bỏ và khẳng định các cáo buộc này là vô căn cứ.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Merz, Tổng thống Tokayev cho biết ông có “mối quan hệ rất tốt đẹp” với ông Putin. “Có thể nói, tôi coi ông ấy là một chính khách kiệt xuất. Và hôm nay, tôi khẳng định với niềm tin vững chắc rằng Tổng thống Putin - trên cương vị một chính khách và một nhà lãnh đạo - là chính trị gia phù hợp nhất (dù điều này nghe có vẻ lạ lẫm với quý vị) đối với khu vực Trung Á, trong đó có Kazakhstan, đối với châu Âu và cả thế giới”, ông Tokayev phát biểu bằng tiếng Nga.

“Tôi hiểu rất rõ về ông ấy. Ông ấy sở hữu những phẩm chất cần có nhất của người lãnh đạo một quốc gia vĩ đại, một đất nước có lịch sử phức tạp và có sự thấu hiểu riêng về các mục tiêu chiến lược mà mình đang đối mặt”, Tổng thống Kazakhstan nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: Politico

Ông Tokayev cho biết mặc dù ủng hộ việc “đóng băng” cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch là điều “phi thực tế trong hoàn cảnh hiện nay”.

Kiev đã bác bỏ các điều kiện ngừng bắn của Nga, bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi vùng Donbass và chấm dứt viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Moscow cho rằng Ukraine không thiện chí đàm phán, đồng thời cáo buộc những bên ủng hộ Kiev tại châu Âu đang tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 29-9, Thủ tướng Merz tái khẳng định rằng Đức “sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, không chỉ về mặt quân sự mà còn về chính trị, tài chính và kinh tế”.

Nga đã lên án những điều mà nước này mô tả là những tuyên bố nguy hiểm từ phương Tây. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng “những di căn của hệ tư tưởng thù hận” đang hiện hữu trong nội bộ các thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO, bao gồm cả Đức.