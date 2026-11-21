ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cho một công ty tư nhân thuê khoảng 12,7 triệu ha đáy biển tại Thái Bình Dương để khai thác khoáng sản biển sâu. Đây là việc chưa từng có tiền lệ tại Mỹ.

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Khu vực được cho thuê nằm ngoài khơi Thái Bình Dương và sẽ được sử dụng cho hoạt động thăm dò, khai thác các loại khoáng sản quan trọng dưới đáy biển, vốn được xem là nguồn nguyên liệu chiến lược cho sản xuất pin, xe điện và các công nghệ năng lượng sạch.

Quyết định được đưa ra dù trước đó một thẩm phán đã phán quyết rằng cuộc đấu giá quyền khai thác này là trái pháp luật.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn tiến hành ký hợp đồng cho thuê, làm dấy lên tranh cãi về thẩm quyền quản lý tài nguyên biển và việc tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Những người ủng hộ cho rằng khai thác khoáng sản biển sâu có thể giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản chiến lược từ nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với các nguyên liệu phục vụ ngành công nghệ cao và chuyển đổi năng lượng.

Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ môi trường cảnh báo hoạt động khai thác dưới đáy đại dương có thể gây tổn hại nghiêm trọng và lâu dài đối với các hệ sinh thái biển sâu, vốn vẫn còn rất ít được nghiên cứu.

Nhiều nhà khoa học cho rằng tác động môi trường của loại hình khai thác này chưa được đánh giá đầy đủ.