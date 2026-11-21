ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đã đạt được thỏa thuận nhằm tái thiết lập quan hệ song phương, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hàn gắn những rạn nứt kéo dài kể từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit cách đây 10 năm.

Thủ tướng Anh Andy Burnham và các thành viên nội các tham dự phiên họp toàn thể với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và các ủy viên EU trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU-Anh tại Brussels, Bỉ, ngày 20-11-2026

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Brussels ngày 20-11, văn phòng Thủ tướng Anh Andy Burnham xác nhận các cuộc đàm phán đã hoàn tất và hai bên đã thống nhất một thỏa thuận được mô tả là nhằm “tái khởi động” quan hệ Anh - EU.

Theo thông tin từ Phủ Thủ tướng Anh, hai bên đã nhất trí lộ trình triển khai 3 lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm chương trình di chuyển thanh niên, thỏa thuận về các tiêu chuẩn kiểm dịch động thực vật và cơ chế kết nối giữa các hệ thống giao dịch phát thải carbon của Anh và EU.

Người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết các cuộc đàm phán đã kết thúc và hai bên sẽ chuyển sang giai đoạn triển khai.

Anh cũng cho biết những thủ tục pháp lý cần thiết sẽ tiếp tục được tiến hành trước khi các nội dung thỏa thuận chính thức có hiệu lực.

Thỏa thuận mới không đồng nghĩa với việc đảo ngược Brexit, nhưng có thể mở ra giai đoạn hợp tác thực chất hơn giữa London và Brussels sau nhiều năm quan hệ căng thẳng vì các vấn đề thương mại, di chuyển lao động và tiêu chuẩn quản lý hậu Brexit.

Ba lĩnh vực được ưu tiên trong thỏa thuận lần này đều phản ánh những nhu cầu thực tế của cả hai bên.

Chương trình di chuyển thanh niên được kỳ vọng giúp tăng cơ hội học tập và làm việc cho công dân trẻ.

Thỏa thuận kiểm dịch động thực vật có thể góp phần tháo gỡ các rào cản thương mại đối với nông sản và thực phẩm. Việc kết nối hệ thống giao dịch phát thải carbon được xem là bước đi quan trọng trong hợp tác về khí hậu và chuyển đổi xanh.

Thỏa thuận trên đạt được sau một thập niên kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016, sự kiện đã đưa Anh rời khỏi EU và làm thay đổi sâu sắc quan hệ giữa hai bên.