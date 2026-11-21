ANTD.VN - Theo kết quả khảo sát do một công ty an toàn dữ liệu lớn của Mỹ thực hiện, Nhật Bản đang tụt hậu so với các nước khác trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho an ninh mạng.

Ảnh: NHK

Cụ thể, Công ty Cohesity đã khảo sát 3.200 chuyên gia về IT và an ninh tại các công ty thuộc 12 quốc gia về các biện pháp đề phòng tin tặc. Theo kết quả khảo sát, 65% các công ty Nhật Bản đã hứng chịu tấn công lớn trong 1 năm qua. Con số này cao hơn 1,4 lần so với năm trước đó.

Gần 30% các công ty Nhật Bản cho biết AI đã giúp phát hiện lỗ hổng hoặc hoạt động bất thường trong hệ thống kỹ thuật số. Tỷ lệ này ở Ấn Độ và Anh là hơn 40%.

Về nỗ lực khôi phục sau khi bị tấn công, chỉ có 25% các công ty Nhật Bản cho biết đã sử dụng AI. Tỷ lệ này ở Ấn Độ và Australia là khoảng 40%. Trong cả 2 câu hỏi, Nhật Bản đều đứng cuối trong số 12 quốc gia được khảo sát.

Khảo sát cũng cho thấy chỉ có 44% các công ty được khảo sát ở Nhật Bản đang sao lưu dữ liệu quan trọng. Tỷ lệ này cũng thấp nhất trong số 12 quốc gia.

Cohesity cảnh báo các tin tặc cũng đang sử dụng AI. Trong trường hợp của Nhật Bản, AI đang giúp tin tặc vượt qua rào cản về ngôn ngữ, dẫn đến số vụ tấn công gia tăng.

Công ty này kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tiến hành diễn tập thường xuyên, dựa trên các kịch bản tấn công mạng có thật.