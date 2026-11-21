ANTD.VN - Những hình ảnh vệ tinh mới nhất làm dấy lên đồn đoán rằng Trung Quốc có thể đang chế tạo chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với sức mạnh hải quân Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc đang được xây dựng tại Đại Liên, với các phần mở rộng dọc theo cả hai bên thân tàu

Theo các phân tích từ ảnh vệ tinh thương mại, một chiến hạm được cho là thuộc chương trình Type 004 đang được đóng tại xưởng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Giới nghiên cứu quốc phòng nhận định một số chi tiết trong thiết kế, đặc biệt là các cấu trúc được cho là khu vực bảo vệ lò phản ứng, cho thấy con tàu có thể sử dụng động cơ hạt nhân thay vì hệ thống động lực thông thường.

Nếu các đánh giá này được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc vận hành tàu sân bay hạt nhân, đưa nước này gia nhập nhóm rất ít quốc gia sở hữu công nghệ được xem là đỉnh cao của sức mạnh hải quân hiện đại.

Hiện Trung Quốc đang sở hữu 3 tàu sân bay gồm Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến.

Phúc Kiến là tàu sân bay hiện đại nhất của nước này, được trang bị hệ thống máy phóng máy bay điện từ tương tự công nghệ sử dụng trên các tàu sân bay thế hệ mới của Mỹ.

Tuy nhiên, cả ba tàu đều sử dụng động cơ thông thường. Điều này khiến khả năng hoạt động xa bờ và thời gian triển khai liên tục bị hạn chế hơn so với các tàu sân bay hạt nhân của Hải quân Mỹ.

Lợi thế lớn nhất của động cơ hạt nhân là khả năng hoạt động nhiều năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Nguồn năng lượng dồi dào cũng cho phép tàu vận hành các hệ thống radar công suất lớn, thiết bị tác chiến điện tử và những loại vũ khí thế hệ mới đòi hỏi lượng điện năng rất lớn.

Trong nhiều thập niên qua, Mỹ gần như độc quyền trong lĩnh vực tàu sân bay hạt nhân với các lớp Nimitz và Gerald R. Ford.

Chính các tàu sân bay này là nền tảng cho khả năng triển khai sức mạnh quân sự trên phạm vi toàn cầu của Washington.

Cho đến nay, Trung Quốc chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về việc Type 004 sử dụng năng lượng hạt nhân.

Các nhận định hiện chủ yếu dựa trên phân tích ảnh vệ tinh và những dấu hiệu kỹ thuật quan sát được từ quá trình đóng tàu.