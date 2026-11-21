ANTD.VN - Các nhà hoạt động cánh tả và công đoàn tại Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch vận động Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez tranh cử tổng thống năm 2028, sau khi các ứng viên cấp tiến đạt kết quả tích cực trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez

Khoảng 600 người đã tham gia một cuộc họp trực tuyến do Ready for AOC, một nhóm mới thành lập gồm các nhà tổ chức cấp tiến và công đoàn, thực hiện nhằm xây dựng lực lượng ủng hộ bà Ocasio-Cortez trên toàn quốc.

Nhóm này hoạt động độc lập và không có liên hệ chính thức với văn phòng của nữ nghị sĩ.

Trong vòng 24 giờ sau khi chiến dịch được phát động, hơn 10.000 người tại 50 bang đã ký cam kết ủng hộ bà Ocasio-Cortez và gần 4.000 người đăng ký tham gia các cuộc họp tổ chức lực lượng.

Ready for AOC đặt mục tiêu tuyển 10.000 điều phối viên và thu thập ít nhất một triệu cam kết ủng hộ nếu bà quyết định tranh cử.

Bà Ocasio-Cortez chưa tuyên bố ý định tranh cử. Bà cho biết sẽ dành thời gian cân nhắc riêng về tương lai chính trị.

Một số nguồn tin nói bà cũng có thể xem xét tranh cử với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer trong một cuộc bầu cử sơ bộ.

Nữ nghị sĩ New York trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của cánh cấp tiến Mỹ sau khi đánh bại một chính trị gia kỳ cựu của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2018.

Các chính sách được bà ủng hộ gồm chăm sóc sức khỏe toàn dân, nhà ở giá phải chăng, chăm sóc trẻ em miễn phí và hạn chế ảnh hưởng của tiền bạc đối với chính trị.

Chiến dịch vận động diễn ra khi phe cấp tiến cho rằng các ưu tiên chính sách của họ đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, bất bình đẳng kinh tế kéo dài và cử tri có xu hướng tìm kiếm những gương mặt mới ngoài giới lãnh đạo truyền thống của Đảng Dân chủ.