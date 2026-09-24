Phản ứng của Nga về việc Mỹ mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20

ANTD.VN - Ngày 23-9, Điện Kremlin lên tiếng về việc Mỹ mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới tại Miami, bang Florida vào tháng 12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska hồi năm 2025. Ảnh: Getty Images

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã mời ông Putin tham dự sự kiện này.

Nga “ghi nhận và trân trọng” lời mời, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với hãng tin RIA Novosti vào tối 23-9. Ông Peskov cho biết thêm, quyết định về việc liệu Tổng thống Putin có tham dự hay không sẽ được đưa ra và thông báo qua các kênh ngoại giao.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14 và 15-12 ở Miami, do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tại khu nghỉ dưỡng Doral của ông.

Tổng thống Putin đã không trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 nào kể từ năm 2019; ban đầu là do đại dịch Covid-19, sau đó do những hệ quả từ sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022.

Trước đó, Moscow cho biết Nga sẽ cử đại diện cấp cao tham dự hội nghị, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu ông Putin có kế hoạch trực tiếp tham dự hay không.

Phát biểu với các phóng viên vào đầu ngày 23-9, ông Rubio bày tỏ hy vọng Tổng thống Nga sẽ đến dự hội nghị. “Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ chấp nhận lời mời. Nếu điều đó xảy ra, tháng 12 sẽ là một cơ hội tốt”.

Tổng thống Trump trước đó cũng từng bày tỏ mong muốn gặp người đồng cấp Nga tại hội nghị thượng đỉnh này. “Nếu ông ấy đến, điều đó có lẽ sẽ rất hữu ích”, nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu hồi tháng 4.

Ông cũng hoan nghênh sự hiện diện của phái đoàn cấp cao Nga tại hội nghị G20 hồi đầu tháng 9, bất chấp sự phản đối của các quan chức Liên minh châu Âu (EU) - những người đã từ chối xuất hiện cùng Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trong bức ảnh chụp chung truyền thống của hội nghị.