ANTD.VN - Đài NHK đưa tin, Công ty Mitsubishi Heavy Industries sẽ phụ trách việc phóng tên lửa H3 tiếp theo của Nhật Bản. Động thái này được xem là một bước hướng tới việc tư nhân hóa hệ thống tên lửa chủ lực của Nhật Bản.

Một vụ phóng tên lửa của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News/AP

Việc chuyển giao công tác phóng tên lửa có thể sẽ dẫn đến các nỗ lực toàn diện nhằm giành đơn đặt hàng phóng vệ tinh trong thị trường toàn cầu.

Từ trước đến nay, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) là đơn vị phụ trách vận hành tên lửa H3, được JAXA và các bên khác đồng phát triển.

Theo các nguồn tin, JAXA và Mitsubishi Heavy đồng ý chuyển giao quyền quản lý sứ mệnh sắp tới. Hai bên đã thảo luận về động thái này sau 3 lần phóng thành công liên tiếp của tên lửa H3 trong tài khóa này.

Tên lửa H3 có 3 cấu hình khác nhau. Sứ mệnh tới sẽ sử dụng phiên bản có 2 tên lửa đẩy.

Theo các nguồn tin, Mitsubishi Heavy sẽ chủ yếu phụ trách những lần phóng phiên bản này trong tương lai, nếu như các linh kiện chính không thay đổi. Hai bên cũng sẽ cân nhắc tư nhân hóa việc vận hành các phiên bản khác.