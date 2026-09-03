Tổng thống Hàn Quốc: Cần tạo điều kiện để nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 2-9 kêu gọi tạo các điều kiện thuận lợi để sớm nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Phát biểu tại cuộc họp với các cố vấn hải ngoại về hòa bình bán đảo Triều Tiên ở Incheon, ông Lee Jae Myung cho rằng cần chuyển hệ thống đình chiến hiện nay thành "hệ thống hòa bình" dựa trên hợp tác và thịnh vượng.

"Chúng ta phải thay đổi thực tế đáng tiếc khi Hàn Quốc và Triều Tiên chỉ dùng sức mạnh để đối đầu nhau", Văn phòng Tổng thống dẫn lời ông Lee Jae Myung nêu.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, cần tận dụng "quyết tâm của Tổng thống Trump" để tạo khả năng thay đổi tình hình. Mục tiêu là thúc đẩy các cuộc thảo luận mang tính xây dựng nhằm xây dựng lòng tin giữa Triều Tiên và Mỹ, từ đó nối lại đàm phán.

Việc khôi phục kênh đối thoại trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng là yếu tố then chốt để giải quyết bế tắc hạt nhân và duy trì hòa bình bền vững tại khu vực Đông Bắc Á.

Lãnh đạo Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng việc thiếu vắng các kênh ngoại giao trong thời gian dài chỉ làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm và đẩy nguy cơ đụng độ quân sự lên cao.

Ông Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh Hàn Quốc phải hoàn tất việc thu hồi quyền kiểm soát tác chiến thời chiến từ Mỹ trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2030, như một trách nhiệm với hòa bình trên bán đảo.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày 1-9 cho biết Triều Tiên và Mỹ đang có dấu hiệu nối lại đối thoại, dù chưa có tiếp xúc cụ thể nào được xác nhận.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột năm 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.