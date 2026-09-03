Nội các Thái Lan phê chuẩn bổ nhiệm tân Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia

ANTD.VN - Nội các Thái Lan vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự mới đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) nhằm củng cố bộ máy chỉ đạo công tác an ninh, đối ngoại và phòng chống các đe dọa phi truyền thống trong tình hình mới.

Tướng Chaipruak Doungprapat, tân Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp lưu động của Nội các ở tỉnh Songkhla. Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết, việc bổ nhiệm nhằm bố trí "đúng người, đúng việc", qua đó duy trì phản ứng hiệu quả, liên tục trước tình hình bất ổn tại các tỉnh biên giới phía Nam.

Ông Chaiyapruek, 58 tuổi, hiện là Tham mưu trưởng Lục quân Thái Lan và Tổng Thư ký Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa.

Ông từng được dư luận chú ý trong xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia cuối năm 2025 và sau vụ tấn công tại Narathiwat tháng 7 vừa qua.

Sau khi được NSC phê chuẩn ngày 28-8, đề xuất đã được Nội các thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10-2026 sau khi hoàn tất thủ tục sắc lệnh hoàng gia.

Ông Chatchai Bangchuad, Tổng Thư ký NSC hiện tại, sẽ được điều chuyển sang giữ chức Tổng Thư ký Văn phòng Thủ tướng từ tháng 10 tới.

Dưới sự lãnh đạo mới, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan dự kiến tập trung điều chỉnh chiến lược xử lý tình hình 3 tỉnh biên giới phía Nam, đồng thời ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh mạng và các mối đe dọa xuyên biên giới.