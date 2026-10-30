Tiếp nhận mệnh lệnh bằng danh dự, triển khai hết sức, chịu trách nhiệm đến cùng

ANTD.VN - Thực tiễn triển khai các công trình trọng điểm tại Hà Nội thời gian qua cho thấy bước chuyển mang tính bước ngoặt trong tư duy lãnh đạo, quản trị của bộ máy chính quyền và lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) không đơn thuần là thực thi mệnh lệnh hành chính mà đã trở thành “thước đo” năng lực thực thi công vụ, tinh thần dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm đến cùng trước nhân dân. Câu chuyện đổi mới phương thức lãnh đạo tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) trong việc triển khai các dự án trọng điểm nhằm tái thiết đô thị Thủ đô là một minh chứng sinh động cho tinh thần đó.

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Chuyển từ “được giao việc” sang “chịu trách nhiệm đến cùng”

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 4-1-2026 về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch thu hồi đất, GPMB, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong quý I-2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường nhớ lại, ngay từ giữa tháng 12-2025, sau cuộc họp tại Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội lúc bấy giờ chủ trì về triển khai Dự án Vành đai 2,5, dù xác định đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng lãnh đạo, Đảng ủy các phường liên quan đều dự án đều sẵn sàng nhận lệnh và cam kết hoàn thành tiến độ. Với phường Thanh Xuân, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã nhận thức rõ, xác định công tác GPMB Dự án đường Vành đai 2,5 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất.

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân chủ trì cuộc họp trao đổi, đối thoại với nhân dân về phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt được Ban Thường vụ Đảng ủy phường quán triệt là: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi; không nêu khó khăn, chỉ tìm giải pháp”, nhanh nhưng chắc, quyết liệt nhưng đúng pháp luật, khẩn trương nhưng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, không triển khai theo phương thức hành chính thông thường, mà tổ chức như một chiến dịch chính trị - hành chính - dân vận tổng hợp, có chỉ huy thống nhất, có phân công rõ ràng, có tiến độ hàng ngày và có sản phẩm cụ thể trên thực địa.

Từ đó, Đảng ủy phường Thanh Xuân đã ban hành ngay Nghị quyết chuyên đề số 11-NQ/ĐU ngày 15-12-2025 để lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành Quyết định số 145-QĐ/ĐU ngày 15-12-2025 thành lập Ban Chỉ đạo GPMB dự án; ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 19-12-2025 về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác GPMB; đồng thời ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 15-12-2025 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo GPMB; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường là Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB. Các ban, hội đồng vận hành theo cơ chế lãnh đạo tập trung, điều hành thống nhất, kiểm soát xuyên suốt; phát huy rõ vai trò hạt nhân trong chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, tháo gỡ và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện. Sau khi Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đường Vành đai 2,5 được UBND thành phố ban hành, phường Thanh Xuân đã khẩn trương triển khai Kế hoạch thu hồi đất, GPMB; xây dựng tiến độ chi tiết theo từng ngày, từng tuần, theo các mốc “đếm ngược”. Cụ thể, lộ trình đặt ra là: tháng 1-2026 hoàn thành kiểm đếm; tháng 2-2026 hoàn thành xây dựng phương án; tháng 3-2026 tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; để bảo đảm yêu cầu thời gian, đồng thời gắn với bảo đảm an sinh xã hội cho các hộ dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường đã khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch, quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Nhận thấy nhân lực của phường không đủ, phường Thanh Xuân đã chủ động kết nối huy động tối đa lực lượng tham gia hỗ trợ gồm cán bộ các phường khác, thậm chí cả cán bộ các doanh nghiệp, các cán bộ đã nghỉ chế độ, sinh viên các trường đại học và các lực lượng cơ sở…

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Xuân kể lại, những tháng đầu năm 2026, tầng 5 trụ sở phường được vận hành như một “cỗ máy GPMB”. Có lúc cao điểm, lực lượng tham gia lên tới 200 - 300 người làm việc ngày đêm, xuyên lễ, Tết, ngày nghỉ; các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường trực tiếp có mặt, điều hành, kiểm tra, tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh.

Trong quá trình triển khai, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp duy trì chế độ giao ban hàng ngày để rà soát tiến độ, kiểm điểm từng nhóm việc, từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã giao HĐND, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác GPMB dự án; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường làm rõ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gắn với tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 trước đây và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Qua đó, tạo chuyển biến từ “được giao việc” sang “chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả được giao”.

Người đứng đầu phải dám quyết, dám đề xuất giải pháp

Không chỉ đường Vành đai 2,5 mà cùng thời gian, phường Thanh Xuân còn phải hoàn thành nhiệm vụ GPMB đường Nguyễn Tuân, một dự án cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Khối lượng công việc khổng lồ và phức tạp song Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo là “không để trường hợp nào phải cưỡng chế, không để phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo”.

Tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài gần 20km với quy mô mặt cắt ngang từ 40m đến 50m Ảnh: KHÁNH HUY

Nhận diện vấn đề cốt lõi là tái định cư, Ban Chỉ đạo phường đã chủ động báo cáo, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo GPMB thành phố xem xét bố trí quỹ nhà tạm cư, quỹ đất tái định cư. Đồng thời, Đảng ủy phường Thanh Xuân đã ban hành Quyết định số 229-QĐ/ĐU ngày 18-2-2026 thành lập 6 tổ tuyên truyền, vận động người sử dụng đất đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng; phát huy vai trò trực tiếp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, MTTQ, các đoàn thể, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận trong tuyên truyền, vận động, đối thoại, nắm chắc tình hình nhân dân.

Trên thực tế, không ít trường hợp khó khăn, viện nhiều lý do để chậm trễ bàn giao mặt bằng. Quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền là phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, nắm từng trường hợp”, từ đó chia sẻ với người dân và cùng tìm giải pháp tháo gỡ. Đối với trường hợp các tổ tuyên truyền, vận động đã tiếp cận nhiều lần nhưng chưa tạo được sự đồng thuận, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, phân tích, thuyết phục; kịp thời tháo gỡ từng nội dung vướng mắc.

Chẳng hạn tại dự án GPMB đường Nguyễn Tuân, trường hợp cuối cùng chịu bàn giao mặt bằng là bà Nguyễn Thị Hào. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tiếp công dân, thành lập tổ công tác đến tận nhà để lắng nghe và thuyết phục, gia đình bà Hào vẫn chưa đồng thuận. Cho tới cuối tháng 4-2026, sau nhiều lần gia đình gửi đơn kiến nghị và áp lực hoàn thành dự án tính bằng ngày, một cuộc đối thoại trực tiếp, thẳng thắn đã được người đứng đầu cấp ủy và chính quyền phường chủ trì tổ chức. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Huy Cường, phường Thanh Xuân đã chủ động đề xuất lên cấp trên xem xét các chính sách hỗ trợ phù hợp với trường hợp gia đình bà Hào, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất: không chỉ làm đúng quy trình, mà còn dám làm, dám đề xuất, làm hết sức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân trong khuôn khổ pháp luật. Kết quả, hộ dân cuối cùng đã chuyển từ “chưa đồng thuận” sang “tự nguyện bàn giao”, giúp dự án GPMB hoàn thành đúng tiến độ.

Hay tại dự án GPMB đường Vành đai 2,5, hộ cuối cùng dời đi để bàn giao mặt bằng là gia đình một bà mẹ và hai con gái, muốn xin hoãn di dời ít ngày để đợi làm xong giỗ chồng. Một hộ khác có hoàn cảnh tương tự, gia đình có người mới mất, xin lùi thời gian di dời để cúng lễ 49 ngày theo phong tục. Qua đối thoại, lãnh đạo phường cầu thị lắng nghe, rất chia sẻ và đồng cảm với người dân. Song nhiệm vụ GPMB vẫn phải bàn giao đúng tiến độ vì chậm trễ ngày nào là ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung cả thành phố, vì thế phường tiếp tục kiên trì vận động và hỗ trợ người dân tối đa, qua đó người dân đã đồng thuận chuyển đi.

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Đỗ Quang Dương trả lời phỏng vấn báo chí tại cuộc bàn giao mặt bằng cho Ban Công trình giao thông thành phố

Đáng chú ý, khu vực Nhân Chính vốn là làng cổ, có nhiều nhà thờ họ tồn tại lâu đời. Điển hình là trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ở số nhà 24, ngõ 72 phố Chính Kinh. Khu đất nơi gia đình bà sinh sống là từ đường của dòng họ, được xây dựng từ khoảng năm 1917 với kiến trúc 5 gian nhà ngói truyền thống. Trải qua hơn một thế kỷ, gia đình vẫn lưu giữ được nhiều tư liệu Hán Nôm quý, một bản chúc thư từ thời Duy Tân và những dấu tích văn hóa gắn liền với nguồn cội. Trên diện tích hơn 500m², hiện có 6 hộ gia đình với nhiều thế hệ cùng sinh sống. Dù vậy, toàn bộ khu đất này chỉ có một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ năm 1956, khiến việc tách hộ và hoàn thiện hồ sơ pháp lý gặp nhiều khó khăn trong quá trình kiểm đếm, lập phương án. Lãnh đạo và các cơ quan đoàn thể của phường đã đến tận gia đình để lắng nghe ý kiến và trao đổi với dân. Sau khi dự thảo phương án bồi thường tái định cư được niêm yết công khai, cán bộ phường còn được cử đến gửi trực tiếp từng hộ dân… Gia đình bà Thủy có mẹ già là đảng viên lâu năm, được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đã sinh sống trên mảnh đất này từ những năm 1950. Việc di dời không chỉ là thay đổi nơi ở, mà còn là sự chia xa với một không gian gắn bó cả cuộc đời. Dù vậy, sau khi được phường vận động, tuyên truyền và xem xét phương án bồi thường, di dời, gia đình bà đã đồng thuận vì lợi ích chung, góp phần tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Hay một trường hợp khác là một hộ dân ở Khu tập thể xe đạp Thống Nhất, bị giải tỏa để GPMB dự án đường Nguyễn Tuân. Sau khi mất nhà, hộ này dùng tiền bồi thường GPMB để mua ngôi nhà khác ở đường Quan Nhân. Nhưng sau đó đến lượt nhà mới ở Quan Nhân cũng bị GPMB để làm dự án đường 2,5, khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ, đồng cảm với người dân, sau khi xem xét điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của hộ gia đình này, phường đã đề xuất UBND thành phố có thêm chính sách hỗ trợ…

(Còn nữa)