Tiến độ triển khai các tuyến vành đai trên địa bàn Hà Nội ra sao?

ANTD.VN -Hà Nội hiện đồng loạt triển khai 7 tuyến đường Vành đai, nhiều tuyến đã và đang được tăng tốc để khép kín, giảm áp lực giao thông cho vùng trung tâm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 7 tuyến đường vành đai, với tổng chiều dài theo quy hoạch khoảng 303,39km. Nhiều dự án, đoạn tuyến đang được tập trung nguồn lực triển khai, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung, tăng khả năng kết nối khu vực nội đô với các đô thị vệ tinh và các tỉnh, thành trong Vùng Thủ đô.

Cụ thể, tại Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài khoảng 2,27km đã được thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2/9/2026. Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống cầu vượt với cường độ cao, huy động nhân lực, máy móc, phương tiện để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa dự án vào khai thác theo kế hoạch.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục vừa được thông xe tạm

Tại Vành đai 2,5, các đoạn tuyến cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng dài khoảng 1,5km hiện được tổ chức nhiều mũi thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 60%. Các hạng mục nền đường, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật được triển khai đồng thời; nhà thầu tập trung hoàn thiện nền, mặt đường và các hạng mục kỹ thuật còn lại.

Ba đoạn tuyến Vành đai 2,5 gồm Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, với tổng chiều dài khoảng 2,26km, cũng đang được tăng tốc triển khai. Toàn bộ hơn 101.896m² mặt bằng đã được bàn giao.

Trong đó, đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 80% khối lượng, đang hoàn thiện nền, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/10. Các đoạn còn lại hướng tới thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10.

Tuyến Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi-Đầm Hồng đang được gấp rút thi công

Đối với Vành đai 3, đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh có diện tích đất thu hồi khoảng 166,16ha. Đến nay, khoảng 161,79ha đã được bàn giao, đạt 97,4%. Với mặt bằng cơ bản được giải phóng, các đơn vị đang tập trung thi công những hạng mục chính, ưu tiên các hạng mục thuộc đường găng nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Tại Vành đai 3,5, đoạn cầu Thượng Cát - quốc lộ 32 dài khoảng 3,5km, mặt cắt ngang 60m, có tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng. Dự án đã tiếp nhận hơn 20,36/25,41ha mặt bằng, đạt khoảng 80,13%. Một số khu vực đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; các địa phương đang tiếp tục xử lý phần diện tích còn lại để phục vụ thi công.

Trong khi đó, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tiếp tục là một trong những dự án giao thông trọng điểm được Hà Nội tập trung nguồn lực. Tuyến có chiều dài khoảng 113,52km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Trên địa bàn Hà Nội, công tác thu hồi khoảng 800,15 ha đất và di chuyển 10.345 ngôi mộ đã hoàn thành; 13/13 khu tái định cư cũng đã được xây dựng.

Đối với dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa khoảng 35/50,76km, giá trị sản lượng đạt khoảng 3.650/4.205 tỷ đồng, tương đương 87%. Các hạng mục cầu, cống cơ bản hoàn thành; nhiều đoạn đang được hoàn thiện nền, mặt đường, hệ thống chiếu sáng và an toàn giao thông.

Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án thành phần đường song hành Vành đai 4 trong năm 2026, đưa tuyến vào khai thác từ năm 2027.

Việc đồng loạt tăng tốc các dự án vành đai được Sở Xây dựng Hà Nội kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô, tăng năng lực kết nối liên vùng, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và mở rộng không gian phát triển đô thị.