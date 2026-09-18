Mỹ phê duyệt thương vụ bán 48 máy bay F-35 trị giá hơn 24 tỷ USD cho Ảrập Xêút

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-9 thông báo Chính phủ nước này đã phê duyệt thương vụ bán 48 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II và các thiết bị liên quan cho Ảrập Xêút với tổng trị giá ước tính 24,3 tỷ USD.

Tiêm kích Lockheed Martin F-35 Lightning II trình diễn tại Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough 2026

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Ảrập Xêút đã đề nghị mua 48 máy bay F-35 phiên bản cất hạ cánh thông thường, cùng 49 động cơ Pratt & Whitney F135-PW-100 kèm theo hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí, phụ tùng và chương trình huấn luyện, bảo dưỡng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ sẽ cải thiện khả năng răn đe các mối đe dọa hiện tại và tương lai của Ảrập Xêút bằng cách tăng cường khả năng phòng thủ trong nước và cải thiện khả năng phối hợp tác chiến với lực lượng Mỹ, các lực lượng khu vực và NATO.

Mỹ khẳng định việc bán F-35 cho Riyadh "sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực", phù hợp với cam kết lâu dài của Mỹ về việc duy trì lợi thế quân sự vượt trội cho Israel.

Đây là lần đầu tiên Mỹ cho phép bán F-35 cho một quốc gia Ảrập vùng Vịnh. Cho đến nay, Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông vận hành loại tiêm kích thế hệ thứ năm này.

Ảrập Xêút thời gian qua liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Iran và lực lượng Houthi tại Yemen.

Thương vụ này cũng là hợp đồng vũ khí lớn mới nhất giữa Mỹ và Ảrập Xêút kể từ khi cuộc chiến Iran bùng phát.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, Mỹ đã phê duyệt bán hơn 10.000 quả bom trị giá 5 tỷ USD cho Riyadh. Washington cũng thông qua hợp đồng bán 60 động cơ xe tăng trị giá 750 triệu USD, và thỏa thuận 1,96 tỷ USD cung cấp bộ dẫn đường biến bom thường thành vũ khí chính xác.