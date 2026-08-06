Mỹ chi 1,4 tỷ USD duy trì Vệ binh Quốc gia tại Washington đến năm 2029

ANTD.VN - Việc gia han triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Thủ đô Washington đến tháng 1-2029 sẽ tiêu tốn khoảng 1,4 tỷ USD, theo ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi Quốc hội.

Binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia trên đường phố Thủ đô Washington

Khoản chi lớn này đang làm dấy lên tranh cãi về hiệu quả sử dụng ngân sách cũng như vai trò của quân đội trong hoạt động đảm bảo an ninh tại Thủ đô nước Mỹ.

Theo tài liệu Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho Quốc hội, khoản kinh phí 1,4 tỷ USD sẽ được sử dụng trong các năm tài khóa 2027-2029 để duy trì trung bình khoảng 2.500 binh sĩ Vệ binh Quốc gia làm nhiệm vụ tại Washington.

Thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra khu vực Đài tưởng niệm Washington

Lực lượng này được triển khai từ mùa hè năm ngoái sau khi Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp, phát động chiến dịch tăng cường thực thi pháp luật nhằm đối phó với tình trạng tội phạm tại Thủ đô.

Ngoài hỗ trợ các chiến dịch truy bắt tội phạm, Vệ binh Quốc gia còn tham gia dọn tuyết, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn.

Trong dịp kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ mùa hè năm nay, số lượng binh sĩ được điều động đã tăng lên khoảng 5.000 người.

Tháng trước, Lầu Năm Góc thông báo nhiệm vụ của lực lượng này sẽ được gia hạn đến ngày 20-1-2029 hoặc cho đến khi Tổng thống có quyết định chấm dứt.

Binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia trước khu vực Đài tưởng niệm Lincoln

Quyết định kéo dài thời gian triển khai tiếp tục vấp phải phản đối từ nhiều nghị sĩ Dân chủ và chính quyền địa phương. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cho rằng việc duy trì hàng nghìn binh sĩ trên đường phố Washington trong nhiều năm là sự lãng phí ngân sách.

"Trong khi các gia đình Mỹ đang chật vật vì chi phí sinh hoạt tăng cao, Tổng thống Donald Trump lại chi 1,4 tỷ USD để duy trì quân đội trên đường phố Washington trong nhiều năm. Vệ binh Quốc gia không phải là công cụ phục vụ mục đích chính trị và tiền thuế của người dân không nên bị sử dụng theo cách này", bà Warren tuyên bố.

Thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra tại khu vực National Mall

Hiện chưa rõ các bang có tiếp tục cử lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Washington trong thời gian dài hay không. Tính đến cuối tháng 7, khoảng 4.600 quân nhân đến từ Washington và 23 bang, vùng lãnh thổ vẫn đang làm nhiệm vụ tại Thủ đô.

Một số bang đã bắt đầu điều chỉnh kế hoạch. Bang Arkansas dự kiến rút khoảng một nửa trong số 238 binh sĩ vào cuối tháng này, trong khi Hawaii sẽ đưa toàn bộ 27 thành viên trở về sau khi kết thúc sự kiện Freedom 250 Grand Prix. Bang Louisiana cho biết sẽ duy trì khoảng 150 binh sĩ tại Washington đến tháng 1-2027.