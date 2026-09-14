Thủ lĩnh cấp cao IS bị bắt giữ ở miền Bắc Iraq

ANTD.VN - Quân đội Iraq ngày 13-9 thông báo đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại tỉnh Kirkuk, miền Bắc nước này.

Abu Sahir từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo của IS tại Anbar

Theo tuyên bố của Trung tâm Truyền thông An ninh thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên quân Iraq, đối tượng Abu Sahir đã bị bắt trong một chiến dịch tại Kirkuk, sau quá trình theo dõi tình báo chính xác.

Thông tin tình báo cho thấy đối tượng từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo của IS tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, vào thời điểm tổ chức này còn kiểm soát một số khu vực ở đây.

Hiện nghi phạm đã được chuyển cho cơ quan tư pháp để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Mặc dù Iraq tuyên bố chiến thắng IS vào năm 2017, các tàn quân của tổ chức này vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công nhắm vào lực lượng an ninh và dân thường tại các thành phố, sa mạc và khu vực hẻo lánh.

Thời gian qua, chính quyền Iraq đã tăng cường các chiến dịch tấn công trên không và trên bộ nhằm truy quét các tay súng IS tình nghi.