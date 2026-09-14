Tàu dầu bị tấn công ngoài khơi Oman, 1 thủy thủ Ấn Độ mất tích

ANTD.VN - Ngày 13-9, tàu chở dầu treo cờ Panama đã bị tấn công ngoài khơi Oman, khiến 1 thủy thủ Ấn Độ và 1 thủy thủ Pakistan mất tích.

Một thủy thủ Ấn Độ trên tàu chở dầu neo đậu ngoài khơi Oman. Ảnh minh họa: Getty Images

23 thuyền viên còn lại trên tàu, bao gồm 13 người Ấn Độ và 10 người Pakistan, đã được giải cứu. Công tác tìm kiếm cứu nạn các thủy thủ mất tích vẫn đang được triển khai.

New Delhi đã lên án vụ tấn công nhằm vào tàu MT El Gaia, gọi hành động nhắm mục tiêu vào tàu thuyền thương mại và các thuyền viên là “không thể chấp nhận”. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Đại sứ quán Ấn Độ tại Oman đang theo dõi tình hình và phối hợp với chính quyền sở tại.

Ít nhất 10 thuyền viên Ấn Độ đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tàu thuyền thương mại tại khu vực Eo biển Hormuz và vùng lân cận, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran hồi đầu năm nay.

Ấn Độ cũng kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức, quay trở lại đối thoại và ngoại giao, đồng thời hối thúc khôi phục sớm nhất có thể hoạt động hàng hải và giao thương an toàn qua các tuyến đường thủy quốc tế trong khu vực.

Hiện chưa rõ thủ phạm tấn công tàu El Gaia. Truyền thông nhà nước Iran cáo buộc một “kẻ thù khủng bố” đã tấn công tàu thương mại của Iran tại Eo biển Hormuz vào đêm 12-9, vụ việc được cho là đã khiến 1 người thiệt mạng.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) - đơn vị chuyên theo dõi hoạt động vận tải biển thương mại - cho biết 1 tàu khác cũng bị trúng vật thể lạ tại eo biển này vào đêm 12-9.

Hiện chưa rõ truyền thông Iran đang đề cập đến tàu nào. Mỹ, quốc gia đang áp lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công này.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thảo luận về vấn đề an ninh hàng hải với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại New Delhi. Ông Modi nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ quyền tự do hàng hải, tự do thương mại cũng như đảm bảo an toàn cho các thuyền viên.