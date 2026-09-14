Thái Lan thuê Hàn Quốc đóng tàu hộ vệ thế hệ mới

ANTD.VN - Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã chọn tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean làm nhà thầu ưu tiên cho chương trình tàu hộ vệ thế hệ mới trị giá 16,73 tỷ baht (509 triệu USD).

Hanwha Ocean công bố hình ảnh mẫu tàu khu trục Ocean-40F được Hải quân Hoàng gia Thái Lan lựa chọn

Gói thầu gồm một tàu hộ vệ lớp khoảng 4.000 tấn, các hệ thống và trang thiết bị đi kèm, phụ tùng, huấn luyện, thử nghiệm, bảo hành cùng dịch vụ hỗ trợ hậu cần tích hợp.

Mức giá được xác định theo hình thức cố định, bao gồm thuế, vận chuyển và bảo hiểm tới căn cứ hải quân Sattahip.

Việc lựa chọn Hanwha Ocean mới là bước mở đường cho các cuộc đàm phán chi tiết về cấu hình kỹ thuật, phạm vi chương trình và điều khoản hợp đồng.

Hợp đồng cuối cùng sẽ được ký sau khi hai bên hoàn tất thương lượng. Hải quân Thái Lan dự kiến tổ chức buổi thông tin chi tiết ngày 18-9.

Hanwha Ocean vượt qua các ứng viên đến từ Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một lợi thế quan trọng của tập đoàn này là kinh nghiệm đóng tàu hộ vệ HTMS Bhumibol Adulyadej, được bàn giao cho Hải quân Thái Lan năm 2018 và đưa vào biên chế đầu năm 2019.

Mô hình thu nhỏ của tàu Ocean-40F

Mẫu tàu được đề xuất là OCEAN-40F, phát triển từ thiết kế của HTMS Bhumibol Adulyadej.

Việc tiếp tục lựa chọn một nhà cung cấp quen thuộc có thể giúp Hải quân Thái Lan giảm chi phí huấn luyện, bảo dưỡng và tích hợp hậu cần, đồng thời hạn chế rủi ro kỹ thuật khi đưa tàu mới vào hoạt động.

Ngoài năng lực tác chiến và chi phí trong toàn bộ vòng đời con tàu, Bangkok còn xem xét các cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Hải quân Thái Lan nhấn mạnh khoản đầu tư phải mang lại lợi ích cho năng lực tự chủ của quốc gia, không chỉ bổ sung một tàu chiến mới.

Thái Lan hiện có 4 tàu hộ vệ hoạt động và đặt mục tiêu nâng quy mô lực lượng lên tám chiếc vào năm 2037, phục vụ nhiệm vụ tại cả Vịnh Thái Lan và Biển Andaman.