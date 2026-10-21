Thái Lan phản hồi về cảnh báo lừa đảo, bắt cóc du khách Trung Quốc

ANTD.VN - Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul ngày 20-10 đã lên tiếng sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok đưa ra khuyến cáo về nguy cơ công dân nước này bị lừa đảo, bắt cóc sau khi nhập cảnh Thái Lan.

Du khách tham quan khu phố Yaowarat ở Bangkok, Thái Lan

Phát biểu trước phiên họp Nội các, Bộ trưởng Surasak khẳng định an toàn của du khách là trọng tâm trong chính sách của Thủ tướng.

Theo ông Surasak, cần phải xem xét mục đích nhập cảnh của công dân Trung Quốc. Ông cho rằng, những người thực sự đến Thái Lan với mục đích du lịch sẽ không bị các băng nhóm tội phạm nhắm tới.

"Du khách bình thường ở Thái Lan không thể bị ép lên xe, trói tay chân rồi đưa đến biên giới. Nếu Thái Lan không an toàn, tại sao những vụ việc tương tự không xảy ra với du khách từ các nước khác?", Bộ trưởng Surasak nói.

Bộ trưởng Surasak cũng thừa nhận, từng xảy ra các vụ việc du khách bị khống chế, bắt cóc. Tuy nhiên, theo ông, những trường hợp này không phải khách du lịch thuần túy, mà là những người đã bị dụ dỗ bằng lời hứa việc làm lương cao ngay từ trong nước, sau đó bị đưa sang Thái Lan rồi vượt biên sang làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar.

Ông Surasak cho biết, Thái Lan có hệ thống chốt kiểm soát dày đặc tại các tuyến đường ra biên giới, nên nạn nhân hoàn toàn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhiều trường hợp trước đó đã được giải cứu khi đối tượng bị chặn tại chốt.

"Thái Lan sẽ không để lãnh thổ bị lợi dụng làm tuyến trung chuyển cho tội phạm xuyên quốc gia", Bộ trưởng Surasak khẳng định.

Chính phủ Thái Lan khẳng định, tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cảnh sát du lịch, cảnh sát xuất nhập cảnh, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và cơ quan an ninh sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm củng cố niềm tin đối với ngành du lịch.

Trước đó, ngày 16-10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã ra khuyến cáo an toàn, cho biết nhiều công dân Trung Quốc sau khi nhập cảnh Thái Lan đã mất tích, nghi bị giam giữ trái phép sau khi bị dụ đến khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar.

Các băng nhóm thường dùng chiêu bài tuyển dụng lương cao, cơ hội đầu tư, mời quay phim, biểu diễn nghệ thuật, livestream để dụ dỗ. Những người làm nghề livestream trên mạng xã hội và biểu diễn nghệ thuật được cho là nhóm đối tượng chính.

Đại sứ quán Trung Quốc khuyên công dân xác minh kỹ cơ hội việc làm ở nước ngoài, ưu tiên dùng dịch vụ vận tải hợp pháp, cảnh giác khi nhận lời cho đi nhờ xe, không giao hộ chiếu và thẻ ngân hàng cho người lạ.