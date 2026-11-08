Tổng thống Israel chỉ định ông Gadi Eisenkot lập chính phủ mới

ANTD.VN - Tổng thống Israel đã chọn ông Gadi Eisenkot, đối thủ mạnh nhất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, để cố gắng thành lập chính phủ mới, sau một cuộc bầu cử không phe nào chiếm đa số khiến Quốc hội Israel rơi vào bế tắc.

Ông Gadi Eisenkot

Ngày 7- 11, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã giao ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo liên minh đối lập và đảng Yashar, nhiệm vụ thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua không tạo ra được đa số cho bất kỳ phe phái nào, đẩy chính trường Israel vào tình trạng bế tắc kéo dài.

Quyết định được Tổng thống Herzog công bố sau quá trình tham vấn với các đảng chính trị có đại diện trong Quốc hội Israel, theo quy trình hiến định nhằm xác định chính trị gia có nhiều khả năng nhất tập hợp đủ sự ủng hộ để thành lập một liên minh cầm quyền.

Theo luật pháp Israel, ứng viên được Tổng thống chỉ định sẽ có thời gian đàm phán với các đảng phái khác để xây dựng liên minh đạt đa số trong Quốc hội.

Trong trường hợp thành công, ông Eisenkot sẽ trình thành phần nội các mới để Quốc hội xem xét và bỏ phiếu phê chuẩn.

Việc ông Gadi Eisenkot được trao nhiệm vụ thành lập chính phủ được xem là là bước đi quan trọng nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử.

Ông Gadi Eisenkot từng là Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel. Ông được kỳ vọng có thể tìm kiếm tiếng nói chung giữa các lực lượng chính trị vốn tồn tại nhiều khác biệt về quan điểm đối nội và đối ngoại.

Tuy nhiên, quá trình thương lượng dự báo sẽ gặp không ít khó khăn khi cục diện quốc hội hiện bị chia rẽ sâu sắc và không phe nào nắm ưu thế tuyệt đối.

Nếu không thể xây dựng được liên minh đa số trong thời hạn luật định, Tổng thống Herzog có thể trao cơ hội cho một ứng viên khác hoặc Israel sẽ phải tính tới các kịch bản chính trị tiếp theo, bao gồm khả năng tổ chức bầu cử mới.