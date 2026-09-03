Hội nghị Thượng đỉnh SCO ra tuyên bố chung, thể hiện đoàn kết với Iran

ANTD.VN - Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã kết thúc với một tuyên bố thể hiện sự đoàn kết với Iran.

Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã được tổ chức tại Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: NHK

Hội nghị Thượng đỉnh SCO đã được tổ chức tại Bishkek, Kyrgyzstan. Khuôn khổ hợp tác quốc tế này do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, hiện có 10 thành viên, trong đó có Iran.

Trong Tuyên bố Bishkek, các nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Tuyên bố cũng nói rằng các thành viên sẽ duy trì hiện trạng sau Chiến tranh Thế giới thứ II và phản đối các nỗ lực thay đổi lịch sử.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự một cuộc họp mở rộng cùng các quốc gia đối tác. Trong động thái dường như chỉ trích Mỹ, ông nói rằng các nước lớn cần đi đầu trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, tôn trọng pháp quyền và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 1-9. Ông Putin cho biết, Nga đang nỗ lực hỗ trợ những gì Iran cần trong giai đoạn khó khăn hiện nay đối với Tehran.

Điện Kremlin dẫn lời ông Pezeshkian bày tỏ tin tưởng rằng Iran có thể đứng vững trước Mỹ cũng như mọi lệnh trừng phạt áp đặt với nước này.