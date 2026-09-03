Na Uy thông báo bắt giữ tàu Nga

ANTD.VN - Ngày 2-9, Na Uy thông báo bắt giữ một tàu của Nga theo yêu cầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz, nhằm đảm bảo Liên bang Nga thực hiện các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.

Tàu Professor Molchanov. Ảnh: Naftogaz

Tập đoàn này đã theo đuổi các thủ tục pháp lý đối với Nga từ năm 2016 để đòi bồi thường việc Moscow tịch thu tài sản của Naftogaz khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014.

Vào tháng 4-2023, tòa trọng tài tại The Hague đã ra phán quyết yêu cầu Nga phải trả cho Naftogaz khoản tiền 4,22 tỷ USD, cộng thêm tiền lãi và chi phí pháp lý, để bồi thường cho các tài sản bị tịch thu tại Crimea, tuy nhiên, Moscow không chấp nhận thực hiện nghĩa vụ này.

Naftogaz cho biết, lệnh bắt giữ tàu được Tòa án Quận Nord-Troms và Senja ban hành vào ngày 31-8. Tập đoàn này nói rằng, tàu mang tên Professor Molchanov thuộc sở hữu của Nga và được sử dụng cho các chuyến du lịch thám hiểm thương mại, bao gồm các chuyến đi đến quần đảo Svalbard của Na Uy.

“Nga không thể trốn tránh trách nhiệm chỉ bằng cách từ chối tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế”, ông Sergii Fedorenko, Quyền Giám đốc điều hành Naftogaz, nhấn mạnh.

Theo lệnh của tòa án, tàu không được phép rời cảng. Thống đốc Svalbard có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc di chuyển con tàu.

Văn phòng Thống đốc Svalbard cho biết, tàu Professor Molchanov đã bị bắt giữ vào ngày 2-9 và sẽ ở lại hòn đảo thuộc vùng Bắc Cực này cho đến khi tòa án có quyết định khác.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm vào các tài sản của Nga trên toàn thế giới cho đến khi khoản bồi thường dành cho Naftogaz và các công ty khác thuộc Tập đoàn Naftogaz được thanh toán”, Naftogaz cho biết.