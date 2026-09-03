Xả súng tại Mỹ, ít nhất 2 người chết, 3 cảnh sát bị thương

ANTD.VN - Ngày 2-9, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota của Mỹ, trong số những người bị thương có 3 sĩ quan cảnh sát.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AP

Giới chức Mỹ xác nhận tay súng đã chết. Một nguồn tin cho biết, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy kẻ nổ súng nhiều khả năng đã quay súng tự sát.

Bệnh viện địa phương thông báo với hãng tin AP rằng họ đã tiếp nhận 7 bệnh nhân. Đài KARE đưa tin 3 người bị thương đang phải phẫu thuật do trúng đạn.

Vào khoảng 17h45 (theo giờ địa phương) ngày 2-9, hàng chục xe cảnh sát và các sĩ quan đã phong tỏa hiện trường. Nhiều sĩ quan cảnh sát, xe của lực lượng đặc nhiệm SWAT và nhân viên y tế vẫn túc trực tại hiện trường lúc 18h30 cùng ngày.

Khu vực lân cận bao gồm Trung tâm Hội nghị Minneapolis, các khách sạn và một bệnh viện. Một người phát ngôn cho biết, cơ sở tại Minneapolis của Đại học St. Thomas gần đó đã yêu cầu mọi người ở yên tại chỗ để đảm bảo an toàn.

Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, chia sẻ trên Facebook rằng cơ quan chức năng đang xử lý vụ xả súng và các quan chức tiểu bang đã có mặt tại hiện trường.

“Tôi rất biết ơn lực lượng thực thi pháp luật đang tích cực làm việc để đảm bảo an toàn cho người dân tại trung tâm Minneapolis”, Thống đốc Walz viết trong một bài đăng sau đó.

Thị trưởng Minneapolis, ông Jacob Frey, cho biết trên mạng xã hội X rằng, các cơ quan cảnh sát lân cận cũng như Đội Tuần tra Tiểu bang Minnesota đang “phối hợp chặt chẽ” với Sở Cảnh sát Minneapolis sau vụ việc.

Các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang tham gia xử lý vụ việc. Hiện chưa rõ danh tính nghi phạm cũng như động cơ vụ xả súng.