Quan hệ Nga-Đức leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa Lãnh sự quán

ANTD.VN - Đại sứ Nga tại Đức cho rằng cáo buộc của Berlin là “vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường,” đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là “bước leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga-Đức.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi lệnh trừng phạt của Berlin là “sai lầm nghiêm trọng.” (Ảnh minh họa: AA/TTXVN)

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev ngày 1/9 cảnh báo các biện pháp chống lại Moskva mà Berlin công bố liên quan đến cáo buộc về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gắn chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig/Halle hôm 4/8 “sẽ không tránh khỏi hậu quả.”

Trong tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga, ông Nechayev cho rằng cáo buộc của Berlin là “vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường,” đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là “bước leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga-Đức.”

Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi lệnh trừng phạt của Berlin là “sai lầm nghiêm trọng” và “rõ ràng đi ngược lại lợi ích của nhân dân Đức.”

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức trước đó cùng ngày đã công bố 5 biện pháp đáp trả sau khi chính thức cáo buộc Moskva đứng sau vụ việc trên, trong đó có quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn và siết kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga.

Quyết định của Berlin nêu rõ Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn sẽ bị đóng cửa từ ngày 18/9. Chính phủ Đức cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với “Ngôi nhà Nga” (Russisches Haus - trung tâm văn hóa Nga) tại Berlin.

Bên cạnh đó, nhà chức trách Đức sẽ siết chặt kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga; triệu Đại sứ Nga tới để trao đổi; và gia tăng sức ép đối với “hạm đội bóng đêm” chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga.